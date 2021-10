US-Fußballfrauen wehren sich gegen sexuelle Übergriffe

Sportreporter Paul Welter war am Mittwochabend kurz irritiert. Das Fußballspiel zwischen North Carolina Courage und Louisville City hatte gerade erst angefangen, und dann das: Plötzlich hätten um ihn herum alle angefangen zu klatschen und zu jubeln, erzählte er am Tag drauf in seinem Sender WRAL. In der Mitte des Feldes habe er dann diesen Kreis gesehen, alle Spielerinnen Arm in Arm, ein Zeichen der Solidarität in der sechsten Spielminute, weil es ja sechs Jahre gedauert hatte, bis Mana Shim und Sinead Farrelly ernst genommen wurden. Und dieses Bild war auch in zwei anderen Stadien zu sehen.

Sie könne gar nicht sagen, wieviel ihr das bedeutet habe, sagte Mana Shim am Tag darauf bei CNN, sie sei in Tränen ausgebrochen, es mache sie sentimental, wenn sie nur daran denke.

Shim und Farrelly beschuldigen früheren Trainer Riley

Mana Shim und Sinead Farrelly, zwei Ex-Profis, haben dafür gesorgt, dass der Frauenfußball in den USA in Aufruhr ist. Sie beschuldigen ihren früheren Trainer Paul Riley der sexuellen Belästigung und Nötigung, abgespielt habe sich das zwischen 2010 und 2015. Sie sei jeden einzelnen Tag von Angst erfüllt gewesen, erzählte Sinead Farrelly bei CBS, weil sie sich von seinen Manipulationen kontrolliert gefühlt habe.

Riley dementiert die Vorwürfe, doch sein letzter Club North Carolina Courage glaubte den Frauen. Riley wurde Anfang Oktober entlassen, der Verband entzog ihm die Lizenz.

Doch das Problem geht tiefer, es gibt offenbar eine Kultur des Vertuschens. Mana Shim hatte schon 2015 Vorwürfe gegen Riley erhoben. Ihr damaliger Club, die Portland Thorns, verlängerten seinen Vertrag nicht, doch bald hatte er einen neuen Arbeitgeber gefunden.

NWSL-Verbandspräsidentin Lisa Baird nimmt ihren Hut

Es habe völlig an Führung und Verantwortlichkeit gefehlt, so Mana Shim bei CBS, es sei ihnen egal gewesen. Und damit meint sie vor allem den Verband NWSL. Inzwischen ist die Chefin Lisa Baird zurückgetreten, insgesamt vier Trainer sind ihren Job los, und der Besitzer der Portland Thorns hat um Entschuldigung gebeten. Das Team hätte damals offener mit den internen Untersuchungen über Paul Riley umgehen müssen.

Aber für Sportlerinnen wie Mana Shim klingen die Entschuldigungen hohl. "Meiner Meinung nach muss jede einzelne Person, die an der Vertuschung beteiligt war, die Bescheid wusste, zurücktreten", fordert sie, oder wenigstens beurlaubt werden.

Megan Rapinoe: "Brennt alles nieder!"

Megan Rapinoe, die Heldin des US-Frauenfußballs, war wie immer drastischer: "Brennt alles nieder!", forderte sie vor ein paar Tagen. So weit geht die Spielerinnengewerkschaft nicht. Sie fordert unter anderem, dass jeder der zwölf Clubs und die Liga selbst daraufhin untersucht werden, ob es Fälle von sexueller Belästigung oder Nötigung gegeben hat, dass jeder Coach, Manager oder Mitarbeiter mitmachen muss, und dass die Ergebnisse veröffentlicht werden. "No! More! Silence!", fordern die Spielerinnen, "Schluss mit dem Schweigen!".