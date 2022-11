US-Forscher untersuchen mutmaßliche Kriegsverbrechen in Cherson

Vizeverteidigungsminister glaubt an Ende des Krieges Mitte 2023

Die UN-Menschenrechtsdelegation in der Ukraine ermittelt schon länger wegen möglicher Kriegsverbrechen, verübt von Angehörigen beider Seiten des Konflikts. Derweil gehen die Kämpfe besonders im Osten der Ukraine weiter. Nach ukrainischen Angaben hat die russische Armee Einheiten in den Osten verlegt, die zuvor aus dem Gebiet um Cherson im Süden des Landes abgezogen worden waren.

Laut Militärexperten hat Russland aber im Osten seit Beginn des Einmarsches in die Ukraine vor neun Monaten nur wenig Geländegewinne erzielt. Der ukrainische Vizeverteidigungsminister General Wolodymyr Hawrylow glaubt indes nach eigener Aussage an ein Ende des Krieges zur Mitte des nächsten Jahres. Schon im Dezember könnten die eigenen Truppen auf die von Russland annektierte Halbinsel Krim vorrücken, sagte er in einem Interview des britischen Fernsehsenders Sky News. Russland hatte die Halbinsel bereits im Jahr 2014 annektiert.

Ende Putins möglich?

Aus militärischer Sicht könne sich der Krieg noch eine Weile hinziehen, räumte Hawrylow ein. Die ukrainische Armee brauche noch eine gewisse Zeit, um ihre volle Leistungsstärke zu erreichen. Außerdem bringe Moskau seinerseits neue Truppen an die Front. Aber die Rückeroberung weiterer Gebiete sei nur eine Frage der Zeit und ein "Black Swan" ("Schwarzer Schwan") in Russland könne den Prozess deutlich beschleunigen.

Als "Black Swan" wird ein unerwartetes Ereignis mit massiven Auswirkungen bezeichnet. Hawrylow spekulierte über ein mögliches Ende der Herrschaft Wladimir Putins angesichts der Enttäuschung in Russland über den Verlauf des Kriegs.