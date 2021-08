US-Drohnenangriff in Afghanistan: Zwei IS-Mitglieder getötet

Als Vergeltung für den blutigen Anschlag am Flughafen von Kabul hat das US-Militär einen Drohnenangriff auf den afghanischen Ableger der Terrorgruppe IS geflogen. Wie das Pentagon inzwischen mitgeteilt hat, sind dabei zwei IS-Mitglieder in Nangarhar getötet worden. Zunächst war in einer Erklärung des US-Zentralkommandos von einer getöteten Person die Rede gewesen. Über zivile Opfer sei nichts bekannt.

Ob die Personen direkt an dem Selbstmordanschlag vom Donnerstag mit 13 getöteten US-Soldaten und bis zu 169 getöteten Afghanen beteiligt waren, blieb offen. Pentagonsprecher John Kirby sagte später, dass es sich bei den Getöteten um Drahtzieher und Förderer des afghanischen IS-Ablegers gehandelt habe. Dies wäre Grund genug gewesen, gegen sie vorzugehen.

Ungewöhnlich viel Sprengstoff bei Selbstmordattentat

Eine weitere Person sei durch die US-Attacke verletzt worden. Details über deren Identität oder deren spezifische Rollen wolle er nicht nennen. Die USA wüssten jedoch, wer sie gewesen seien. Das amerikanische Militär verfüge über die Fähigkeiten für derartige Anti-Terror-Einsätze und werde sich verteidigen, ergänzte Kirby mit Blick auf den verheerenden Anschlag vor dem Kabuler Flughafen.

Der Selbstmordattentäter hatte nach Angaben aus US-Regierungskreisen etwa 25 Pfund Sprengstoff bei sich getragen, der mit Schrapnell versetzt war. Gewöhnlich führen Selbstmordattentäter fünf bis zehn Pfund Sprengstoff mit sich. Die ungewöhnlich große Menge und die Wirkung des Schrapnells hätten eine solch mächtige Detonation ausgelöst, dass neben US-Soldaten und Afghanen außerhalb des Flughafentors auch US-Soldaten im Flughafeninneren getötet worden seien, sagte eine Gewährsperson, die nicht genannt werden wollte.

Der Attentäter habe sich dem Flughafentor demnach auf wenige Meter genähert. Dort warteten unzählige Afghanen dicht gedrängt in der Hoffnung auf Einlass, um mit einem der Evakuierungsflüge außer Landes zu gelangen.

"Bislang gefährlichster Zeitraum"

Die US-Behörden befürchten vor dem endgültigen Abzug der US-Truppen am 31. August einen möglichen weiteren Anschlag des IS. Das nationale Sicherheitsteam habe Biden am Freitag erläutert, dass ein weiterer Terroranschlag wahrscheinlich sei, sagte Pressesprecherin Jen Psaki.

Es würden maximale Sicherheitsvorkehrungen am Flughafen getroffen. Die nächsten Tage seien "der bislang gefährlichste Zeitraum", sagte Psaki. Wenige Stunden später gab das Außenministerium eine Sicherheitswarnung für vier Flughafentore heraus und forderte US-Bürger auf, sich von ihnen fernzuhalten.

Die Taliban entsandten am Samstag zusätzliche Kräfte zum Flughafen, um Menschenansammlungen zu verhindern. An Straßen in Richtung Flughafen richteten sie neue Kontrollposten ein, manche bemannt von uniformierten Kämpfern mit von afghanischen Sicherheitskräften erbeuteten Militärfahrzeugen und Nachtsichtgeräten.

Weitere Alliierte verlassen Afghanistan

Insgesamt wurden nach Angaben des Weißen Hauses binnen zwei Wochen bis Samstagmorgen fast 112.000 Menschen ausgeflogen. Wenige Tage vor dem endgültigen Abzug der US-Truppen haben nun aber zahlreiche Staaten ihre Evakuierungsaktion am Flughafen von Kabul beendet und das Botschaftspersonal abgezogen, darunter Frankreich. Im Rahmen der Aktion seien fast 3.000 Menschen ausgeflogen worden, erklärten Außenminister Jean-Yves Le Drian und Verteidigungsministerin Florence Parly am Freitagabend.

Auch Großbritannien begann mit dem Abzug seiner Truppen aus Afghanistan. Ein Flugzeug der Royal Air Force mit Soldaten an Bord landete am Samstagmorgen nordwestlich von London. Die britischen Evakuierungsflüge wurden weitgehend beendet. Nur einige wenige würden noch am Samstag erfolgen, sagte der Befehlshaber der Streitkräfte, General Nick Carter. Großbritannien evakuierte nach eigenen Angaben in den vergangenen zwei Wochen mehr als 14.500 Menschen aus Kabul.

Pentagon-Sprecher Kirby: Flughafen unter US-Kontrolle

Das US-Militär hat den Flughafen Kabul nach eigenen Angaben weiterhin komplett unter Kontrolle. Pentagon-Sprecher Kirby sagte, dass das Militär noch bis zum geplanten Abzug am Dienstag für Sicherheit und Betrieb des Airports verantwortlich sei. Alle Tore des Flughafens stünden weiter unter Kontrolle der US-Truppen.

Damit widersprach Kirby einer Darstellung der militant-islamistischen Taliban, wonach die USA "zwei, drei" Zugänge zum Flughafen in der Nacht zu Samstag an Kräfte der Islamisten übergeben hätten. Die Taliban hätten Sicherheitskontrollen rund um den Flughafen errichtet, sagte Kirby. "Aber sie kontrollieren keine Tore, sie sind nicht am Flughafen und haben keine Rolle für die Sicherheit", betonte Kirby.

Merkel und Johnson wollen humanitäre Krise verhindern

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und der britische Premierminister Boris Johnson haben inzwischen bei einem Telefonat am Samstag internationale Anstrengungen gefordert, um eine humanitäre Krise in Afghanistan zu verhindern. Wie aus einer Mitteilung der Regierung in London hervorging, bekannten sich die beiden auch zur Zusammenarbeit, um den beim Treffen der G7-Staats- und Regierungschefs Anfang der Woche diskutierten Fahrplan für den Umgang mit einer künftigen Regierung in Kabul umzusetzen.

Johnson betonte, jegliche Anerkennung und Zusammenarbeit mit den Taliban müsse unter der Bedingung stehen, dass sie denjenigen sicheres Geleit zusicherten, die das Land verlassen wollten, und die Menschenrechte beachteten.

Die Bundesregierung teilte mit, man sei sich einig gewesen, dass "der Ausreise von Staatsangehörigen, Ortskräften und schutzbedürftigen Menschen aus Afghanistan auch weiterhin höchste Priorität zukommt, ebenso wie der humanitären Versorgung der Bevölkerung und der Flüchtlinge in der Region".