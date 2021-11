US-Demokraten: Sieg in New York - und bittere Pleite in Virgina

New York bekommt erneut einen Demokraten als Bürgermeister. Der Ex-Polizist Eric Adams setzte sich erwartungsgemäß deutlich gegen Curtis Sliwa durch, der für die Republikaner angetreten war. Hochrechnungen zufolge vereinigte Adams rund 67 Prozent der Stimmen auf sich.

"Ich habe meinen Traum verwirklicht"

"Heute Abend habe ich meinen Traum verwirklicht, und mit ganzem Herzen werde ich die Barrieren wegräumen, die euch daran hindern, die euren zu verwirklichen", sagte Adams nach seinem Wahlsieg vor feiernden Anhängern in Brooklyn. Bereits in seiner Zeit bei der Polizei hatte sich der Demokrat gegen Rassismus bei den Sicherheitskräften eingesetzt.

New York ist seit Jahren eine Hochburg der Demokraten, Adams galt daher schon im Vorfeld der Wahl als haushoher Favorit, obwohl sein Parteifreund und Amtsvorgänger Bill de Blasio zuletzt äußerst unpopulär war. Die Zahl der eingeschriebenen Anhänger der Demokraten ist in der US-Metropole siebenmal so hoch wie die der Republikaner-Anhänger.

Sicherheit als zentrales Thema

Verglichen mit dem eher linken Amtsinhaber Bill der Blasio, der nach zwei Amtszeiten nicht erneut antreten konnte, steht Adams allerdings für einen wirtschaftsfreundlicheren Kurs. Auch Kürzungen beim Sechs-Milliarden-Dollar-Budget der New Yorker Polizei lehnt er ab.

Adams, der stets eine Waffe trägt und sich dafür ausspricht, dass alle Polizisten der Stadt auch in ihrer Freizeit bewaffnet sind, hat als Hauptziel die Bekämpfung der steigenden Kriminalität in der Stadt ausgegeben.

Demokraten verlieren Stimmungstest in Virginia

Eine bittere Niederlage mussten die Demokraten hingegen im bei der Gouverneurswahl in Virginia hinnehmen. Prognosen zufolge gewann hier der republikanische Kandidat Glenn Youngkin. Er schlug den von Biden unterstützten Demokraten Terry McAuliffe knapp, wie aus Vorhersagen verschiedener Sender hervorging.

Die Wahl galt ein Jahr vor den Kongresswahlen als wichtiger Stimmungstest. Der 54 Jahre alte Youngkin wurde im Wahlkampf von Ex-Präsident Donald Trump unterstützt - auch wenn er sich öffentlich eher von ihm distanzierte und gemäßigte Töne anschlug.

Ein Debakel für Biden

Bei der Präsidentschaftswahl vor einem Jahr konnte Biden in Virginia noch mühelos gewinnen, der Verlust des Staates ist ein Debakel für die Demokraten, zumal die Zustimmungswerte des Präsidenten so schlecht sind wie nie seit seinem Amtsantritt.

Besonders im Hinblick auf die Zwischenwahlen ist das für Biden ein alarmierendes Zeichen: Bei der Abstimmung im kommenden Jahr steht ihre hauchdünne Mehrheit im Kongress auf dem Spiel. Trumps Republikaner wollen dann wieder die Kontrolle im Senat und im Repräsentantenhaus erobern.

Und es könnte für das Weiße Haus aber noch schlimmer kommen: Auch bei der Gouverneurswahl im US-Bundesstaat New Jersey zeichnet sich eine knappe Niederlage für Bidens Demokraten ab - ein Ergebnis steht allerdings noch nicht fest.

US-Präsident in der Krise

Biden versucht seit langem erfolglos, zwei Investitionspakete durch den Kongress zu bringen. Biden scheiterte damit aber bislang an Flügelkämpfen in seiner eigenen demokratischen Partei. Davon, dass seine politische Leistung Einfluss auf das Wahlergebnis haben könnte, wollte er hingegen nichts wissen. "Ich habe auch keine Beweise dafür gesehen, dass die Frage, ob ich gut oder schlecht abschneide, ob ich meine Agenda durchgesetzt habe oder nicht, irgendeinen wirklichen Einfluss auf Sieg oder Niederlage haben wird", hatte er vor der Abstimmung gesagt.

Die vergangenen Monate waren von zahlreichen Rückschlägen für Biden geprägt. Neben dem parteiinternen Streit um Bidens Investitionspakete ließ auch der chaotische Abzug aus Afghanistan den Präsidenten nicht gut dastehen. Die Corona-Pandemie machte dem Land weiter zu schaffen - im Sommer trieb die Delta-Variante die Zahlen in die Höhe. Mit dem Impfen gegen das Virus geht es nur schleppend voran. Biden setzt auf Impfpflicht in vielen Bereichen - ein Thema, das in den USA polarisiert. Auch der Wirtschaftsaufschwung läuft nur schleppend - hinzukommen Lieferengpässe infolge der Pandemie.