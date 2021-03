US-Behörden decken Pläne für zweiten Sturm auf das Kapitol auf

Die Kapitol-Polizei in Washington hat einen offenbar von einer Miliz geplanten Angriff auf den Kongress-Sitz aufgedeckt. Geheimdienstinformationen deuteten darauf hin, dass das "mögliche Komplott" für den morgigen Donnerstag geplant gewesen sei, teilte die "Capitol Police" mit.

Befürchtungen vor neuer Gewalt am 4. März gibt es schon seit Wochen, allerdings war unklar, wie konkret die Bedrohung ist.

Verschwörungserzählung von Trumps zweiter Amtszeit

Zugrunde liegt offenbar die in rechtsextremen Kreisen kursierende Verschwörungserzählung, dass der abgewählte Präsident Donald Trump am Donnerstag für eine zweite Amtszeit vereidigt werde.

Befeuert wurde dieses Narrativ vor allem von Anhängern der QAnon-Bewegung. Allerdings sind viele Konten in sozialen Medien wie Facebook und Twitter, über die der Angriff aufs Kapitol am 6. Januar organisiert wurde, inzwischen gesperrt worden. Dies dürfte den Gruppen diesmal eine Koordination erschweren.

Der 4. März war bis ins Jahr 1933 der Tag, an dem US-Präsidenten ihren Amtseid ablegten. Der Termin wurde dann auf den 20. Januar gelegt.

Sturm auf das Kapitol am 6. Januar

Erst vor knapp zwei Monaten hatten Tausende Anhänger des damaligen Präsidenten Donald Trump den Kongress-Sitz gestürmt, als dort der Wahlsieg von Nachfolger Joe Biden bestätigt wurde. Fünf Menschen, darunter ein Beamter der Kapitol-Polizei, kamen bei den Krawallen am 6. Januar um. Bisher sind gegen rund 300 Personen wegen ihrer Beteiligung am Sturm aufs Kapitol Strafverfahren eingeleitet worden.

Das Kapitol wurde in der Folge und in Vorbereitung auf Bidens Amtseinführung am 20. Januar massiv abgesichert. Der Parlamentskomplex wurde weiträumig mit einem hohen Zaun abgesperrt, tausende Nationalgardisten wurden entsandt.

Warnung vor weiteren Gewalttaten

Vergangene Woche warnte die amtierende Chefin der Kapitol-Polizei, Yogananda Pittman, bei einer Kongressanhörung davor, die Sicherheitsvorkehrungen zurückzufahren. Extremisten hätten den Wunsch, "das Kapitol in die Luft zu sprengen und so viele Parlamentarier wie möglich zu töten".

Als möglicher Anlass für eine Attacke wurde Bidens erste Rede zur Lage der Nation genannt. Ein Termin für diese sogenannte "State of the Union Address" steht noch nicht fest.