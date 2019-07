US-Banken vergrößern Abstand zu Wettbewerbern aus Europa

Die US-Bank Citigroup hat im zweiten Quartal 4,8 Milliarden Dollar Überschuss erzielt. Das ist mehr als die meisten europäischen Großbanken im ganzen Jahr. Heute werden auch JP Morgan, Goldman Sachs und Wells Fargo Zahlen vorlegen, auf die man in Europa nur neidisch blicken kann. Ganz aus dem Rennen ist die Deutsche Bank – es gibt Gründe für diese transatlantischen Unterschiede.

US-Banken und das Privatkundengeschäft

Unter den US-Aktien zählt die Finanzbranche zu den erfolgreichsten Unternehmen. Was sie bei Handelsgeschäften verlieren, machen US-Banken mit ihrem Privatkundengeschäft mehr als wett. Sie können dabei auf den riesigen Heimatmarkt und einen attraktiven Kapitalmarkt bauen.

In Europa zeigt sich den Großbanken dagegen ein komplett anderes Bild. Mit 500 Millionen Menschen und einer größeren gemeinsamen Wirtschaftskraft als die USA müsste der europäische Binnenmarkt den Banken ähnlich viel bieten können.

Der Kapitalmarkt ist aber trotz gemeinsamer Währung nach wie vor zersplittert. Jedes Euroland hält an einer eigenen Bankenaufsicht und Regulierung sowie an eigenen Vorschriften fest, um den Heimatmarkt abzuschotten. Die Folge ist, dass grenzübergreifend wenig zusammengeht.

Europa fällt weiter hinter USA und China zurück

Europa fällt bei der Wettbewerbsfähigkeit in finanziellen Angelegenheiten immer weiter hinter die USA und China zurück. Von dort kommen große Geldgeber, die weltweit investieren. In Deutschland ist der Widerstand besonders groß gegen die europäische Bankenunion, die bislang nur in bescheidenen Ansätzen fertig wurde.