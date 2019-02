US-Atomanlage Hanford Site: Die Reste des Manhattan Project

Überdimensionale atomare Müllkippe

Ausführlich erklärt der Guide, wie der Reaktor funktionierte. Er steht vor einer monströsen Wand, in der Reihe für Reihe Uran-Zylinder in Aluminiumhüllen steckten, die von Kühlwasser aus dem Columbia River durchströmt wurden. Die Produktion lief im September 1944 an, nach gut sechs Wochen konnte das erste Plutonium gewonnen werden. Der Verwendungszweck: Fat Man - die Kernwaffe, die am 9. August 1945 über der japanischen Stadt Nagasaki abgeworfen wurde.

Heute ist Hanford Site eine überdimensionale atomare Müllkippe. Wissenschaftler schätzen, dass der hier gelagerte Abfall noch rund 190 Kilogramm Plutonium enthält. Das würde für 23 Bomben ausreichen wie die, die halb Nagasaki ausmerzte und mindestens 70.000 Menschen sofort tötete.

Doch wie viel atomarer Müll tatsächlich auf dem riesigen Areal lagert, weiß niemand. Genaue Aufzeichnungen gibt es nicht. Zu den Krebsraten rund um Hanford gibt es hingegen Studien, mit unterschiedlichen Ergebnissen.