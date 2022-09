Urteile in der Türkei: Hohe Haftstrafen für Telefon-Betrüger

Ein angeblicher Einbruch in der Nachbarschaft, eine gefundene Namensliste mit möglichen weiteren Einbruchsopfern - mit solchen frei erfundenen Geschichten hatten falsche Polizisten gutgläubige Menschen immer wieder dazu gebracht, ihre Wertsachen vermeintlich in Sicherheit zu bringen und und ihnen zu übergeben. Summen von mehreren hunderttausend Euro waren dabei keine Seltenheit.

Das Landgericht in Izmir hat nun 67 Mitglieder eines solchen betrügerischen Callcenters zu hohen Haftstrafen verurteilt und sichergestellte Vermögenswerte von über 60 Millionen Euro eingezogen. Die Richter der Kammer für organisierte Kriminalität sahen nach elf Prozesstagen die Schuld der 67 angeklagten Frauen und Männer als erwiesen an, mehr als 35 gutgläubige Opfer, vor allem in München, um ihr Geld gebracht zu haben. Der Schaden beträgt demnach über 120 Millionen Euro.

Opfer können auf Entschädigung hoffen

Die betrogenen, zumeist älteren Opfer in Deutschland dürfen jetzt auf eine finanzielle Entschädigung von den türkischen Behörden hoffen, so Hans-Peter Chloupek, Leiter der AG Phänomene bei der Münchner Polizei, die in dem Komplex seit 2017 ermittelt hat.

Die Spuren führten nach Überzeugung der Münchner Ermittler zu einem Callcenter im türkischen Izmir. Wie sich zeigte, agierte die Bande bundesweit, so dass die AG Phänomene die Ermittlungen weiter mit dem Landeskriminalamt Düsseldorf und dem Polizeipräsidium Heilbronn vorantrieb. Im Herbst 2020 gelang es dann, nachdem Opfer auf Betrugsversuche nicht reingefallen waren und die "echte" Polizei gerufen hatten, mehrere Personen festzunehmen, die im Auftrag der Izmir-Bande die Wertsachen abholen sollten.

Anfang Dezember 2020 wurden der Anführer und weitere Mitglieder bei einer Razzia festgenommen. Der Bandenchef, der 2012 aus Bremen in die Türkei geflüchtet war, wurde jetzt vom Landgericht Izmir zur Verbüßung einer Haftstrafe von 400 Jahren und sechs Monaten verurteilt. Die Strafe für die übrigen Bandenmitglieder reicht von sechs Monaten bis zu 199 Jahren. Das Urteil ist allerdings noch nicht rechtskräftig. Bei der Münchner Polizei hofft man trotzdem auf eine abschreckende Wirkung.

Immer neue Maschen der Betrüger – nicht nur am Telefon

Bayernweit gibt es jährlich zehntausende Betrugsfälle. Die Betrüger sind nicht nur am Telefon aktiv, sondern auch über Messenger-Dienste wie Whatsapp. Bekannt sind etwa falsche Gewinnversprechen, Enkeltricks und Schockanrufe.

Experten raten: Niemals unter Druck setzen lassen und bei verdächtigen Anrufen sofort auflegen, die Polizei informieren und mit Angehörigen und Freunden über das Erlebte sprechen. Nur so werden immer mehr Menschen vor den Betrugsmaschen gewarnt und künftige Straftaten lassen sich verhindern.

