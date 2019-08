22.08.2019, 11:21 Uhr

Nach Messerattacke von Chemnitz: Urteil erwartet

Knapp ein Jahr ist es her, dass der 35-jährige Daniel H. am Rande des Chemnitzer Stadtfestes erstochen wurde - mutmaßlich von einem Syrer. In der Folge kam es zu ausländerfeindlichen Demos. Am Vormittag fällt das Urteil gegen den Angeklagten.