Urteil: Lebenslange Haft für Mutter von fünf getöteten Kindern

Im Prozess um fünf getötete Kindern aus Solingen ist die Mutter Landgericht Wuppertal zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Zudem stellte das Gericht die besondere Schwere der Schuld fest, was eine vorzeitige Haftentlassung weitestgehend ausschließt. Die Anklage hatte zuvor dieses Strafmaß für die 28-Jährige gefordert.

Fall sorgte bundesweit für Entsetzen

Die Angeklagte Christiane K. soll ihre fünf jüngsten Kinder am 3. September 2020 in ihrer Wohnung erstickt beziehungsweise erwürgt haben. Laut Anklagevorwurf verabreichte sie ihren drei Töchtern und zwei Söhnen im Alter von eineinhalb bis achteinhalb Jahren verschiedene Medikamente und tötete sie dann in der Badewanne. Die toten Kinder soll die zur Tatzeit 27-Jährige in Handtücher gewickelt in ihre Betten gelegt haben. Ihr sechstes Kind, ein damals elfjähriger Junge, war nicht zu Hause und überlebte. Der Fall sorgte bundesweit für Entsetzen.