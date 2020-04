Urteil im NSU-Prozess gegen Zschäpe fertig

Es war das größte Rechtsterrorismusverfahren der Nachkriegsgeschichte. Der NSU-Prozess dauerte über fünf Jahre und 438 Verhandlungstage und endete am 11. Juli 2018, also vor über eineinhalb Jahren. Die Rechtsterroristin Beate Zschäpe wurde unter anderem wegen Mittäterschaft an zehn Morden zu einer lebenslangen Haftstrafe mit Feststellung der besonderen Schwere der Schuld verurteilt. Vier Komplizen wurden zu Haftstrafen zwischen zweieinhalb und zehn Jahren verurteilt. Jetzt ist die schriftliche Urteilsbegründung fertig.

Schriftliches NSU-Urteil - ein Tag vor Fristende

Das Münchner Oberlandesgericht hat sich fast bis zum Schluss Zeit genommen. Einen Tag vor Ablauf der Frist wurde das schriftliche Urteil, versehen mit den Unterschriften von fünf Richtern, zu den Akten genommen. Es umfasst 3.025 Seiten. 93 Wochen, also fast zwei Jahre, haben der Vorsitzende Richter Manfred Götzl und seine Kollegen an der Begründung der Urteile gegen die Rechtsterroristin Beate Zschäpe und vier Unterstützer gearbeitet.

Vier Wochen Zeit für Revisionsbegründung

Die umfangreiche Begründung wird jetzt an die Verteidiger der Angeklagten geschickt, die Revision eingelegt haben, sowie der Bundesanwaltschaft, die in einem Fall ebenfalls Revision eingelegt hat. Sie haben nun einen Monat Zeit, das Urteil zu lesen und ihre Revision zu begründen.

Opferfamilien kritisieren lange Dauer

Kritik äußerten Anwälte der Opferfamilien. Ihre Mandanten warteten mit Spannung auf die schriftliche Urteilsbegründung. Dass der 6. Strafsenat des Münchner Oberlandesgerichts fast zwei Jahre gebraucht hat, wertete Seda Basay Yildiz als Versuch, das NSU-Verfahren zu entpolitisieren, da sich nach zwei Jahren kein Mensch mehr für die Urteilsbegründung interessiere. Basay-Yildiz vertritt Angehörige von Enver Simsek, dem ersten von insgesamt zehn Mordopfern des NSU. Der Inhalt der Urteilsbegründung ist zunächst nicht öffentlich.