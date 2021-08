Urteil im Korruptionsprozess gegen Ex-FPÖ-Chef Strache: Schuldig

15 Monate Haft "bedingt", also auf Bewährung: so lautet das Urteil gegen Heinz-Christian Strache, den Ex-FPÖ-Chef und früheren Stellvertreter von Kanzler Sebastian Kurz. Richterin Claudia Moravec-Loidolt sah es als erwiesen an, dass der 52-Jährige gegen Parteispenden und private Vergünstigungen zugunsten einer Schönheitsklinik Einfluss auf ein Gesetz genommen hat.

Der Besitzer der Klinik, ein Freund Straches, wurde wegen Bestechung zu zwölf Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Beide Urteile sind noch nicht rechtskräftig.

Die Staatsanwaltschaft hatte in ihrem Plädoyer die Beweisführung als "sehr dicht" bezeichnet und eine Bestrafung Straches gefordert, ohne jedoch ein festes Strafmaß vorzuschlagen. Der Strafrahmen für Bestechlichkeit liegt in Österreich zwischen sechs Monaten und fünf Jahren Haft.

Anklage Gesetzeskauf: "Jeder Euro ist zuviel"

Beide Angeklagten hatten die Vorwürfe bis zuletzt bestritten. Zudem argumentierte die Verteidigung, die im Raum stehenden Spenden - laut Urteil 12.000 Euro und eine Einladung Straches nach Korfu - seien nicht übermäßig hoch. Eine Haltung, der sich weder Staatsanwaltschaft noch Gericht anschließen wollten.

"Jeder Euro ist zu viel", so Oberstaatsanwalt Bernhard Weratschnig. Richterin Moravec-Loidolt führte in ihrer Urteilsbegründung aus, "die Chronologie der Ereignisse" lasse keinerlei Zweifel am Tatbestand der Korruption. Es sei "unglaubwürdig", dass der Politiker nichts über die Spenden gewusst haben will.

Gesetzesänderung gegen Parteispenden

Im Prozess ging es um die Frage, ob Strache Walter Grubmüller, dem befreundeten Betreiber einer Privatklinik, zu einer vorteilhaften Gesetzesänderung verholfen hat. Die Schönheitsklinik wollte Zugang zum staatlichen Privatkrankenanstalten-Finanzierungsfonds erhalten - was nach Straches Amtsantritt als Vize-Regierungschef auch geschah.

Zur Beweisführung wurden zahlreiche Chats ausgewertet, die auf Straches Handy gefunden wurden. Darin fragt Strache den Klinikbesitzer zum Beispiel, welches Gesetz für eine faire Behandlung wichtig wäre.

Kontext: Die "Ibiza"-Affäre

Es ist das erste Strafverfahren gegen Strache infolge der sogenannten Ibiza-Affäre. Diese hatte im Mai 2019 zum Bruch der Koalition zwischen der ÖVP von Kanzler Kurz und der FPÖ und zu vorgezogenen Neuwahlen geführt.

Ein heimlich auf Ibiza gedrehtes Enthüllungsvideo hatte gezeigt, wie Strache vor der Parlamentswahl 2017 einer vermeintlichen russischen Oligarchen-Nichte im Gegenzug für Wahlkampfhilfe Staatsaufträge in Aussicht stellte und weitere zweifelhafte Aussagen tätigt. Bei den Ermittlungen zu der Affäre fanden Beamte auf Straches Handy dann Hinweise auf Bestechung.