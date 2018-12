Urteil: Entlassung wegen zwei mitgenommener Donuts ist rechtens

Eine als Küchenhilfe in einem rheinland-pfälzischen Pflegeheim beschäftigte Frau hat ihre Arbeit verloren, weil sie zwei für Bewohner bestimmte Donuts mit nach Hause genommen hatte. Das Landesarbeitsgericht in Mainz wies in einem aktuellen Urteil die Kündigungsschutzklage der über zehn Jahre in der Einrichtung angestellten Frau zurück.

Fristlose Kündigung "nicht angemessen"

Lediglich eine fristlose Kündigung stuften die Richter als nicht angemessen ein. In erster Instanz hatte das Arbeitsgericht Koblenz noch geurteilt, dass die Klägerin weiterbeschäftigt werden müsse. Das Urteil in dem Berufungsverfahren fiel bereits im November und ist mittlerweile rechtskräftig.

Schriftliche Verpflichtung, keine Lebensmittel mitzunehmen

Die Betreiber des Seniorenheims hatten alle Beschäftigten schriftlich dazu verpflichtet, keine Lebensmittel aus der Einrichtung mitzunehmen. In dem strittigen, über zwei Jahre zurückliegenden Fall waren Donuts in die Küche zurückgegeben worden, die zuvor den Heimbewohnern angeboten worden waren.

Die Küchenangestellte hatte sich mindestens zwei davon eingepackt. Darin sah der Arbeitgeber eine so schwere Pflichtverletzung, dass er eine Woche später eine fristlose Kündigung aussprach.

Unerheblich, ob Donuts entsorgt werden

Dabei sei für das Seniorenheim unerheblich, dass die betreffenden Lebensmittel vermutlich entsorgt worden wären."Die Klägerin hat in erheblicher Weise gegen ihre arbeitsvertraglichen Pflichten verstoßen", urteilten die Mainzer Richter nun.

Zwar sei aufgrund der Umstände eine fristlose Entlassung ausnahmsweise nicht zu begründen. Die hilfsweise ausgesprochene ordentliche Kündigung aus verhaltensbedingten Gründen sei jedoch gerechtfertigt.