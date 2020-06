Ursula von der Leyen: "Impfstoff in jeden Winkel dieser Welt"

Die globale Impfallianz Gavi will seit 2000 nicht nur allen Kindern auf der Welt einen gleichberechtigten Zugang zu Impfungen ermöglichen, sondern forscht momentan auch in Sachen Corona-Impfstoff. Aber eine Impfung gegen Corona zu entwickeln, ist ein langwieriges und unglaublich teures Unterfangen. Aus diesem Grund veranstaltet Gavi heute eine Online-Geberkonferenz und will dabei Milliarden für Impfung von Kindern sammeln, Gastgeber ist die britische Regierung. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wird eine Rede halten. Die EU sammelt aber auch selbst Geld, moderiert seit einem Monat eine Geber-Initiative, bei der bislang rund 10 Milliarden Euro zugesagt worden sind.

"In dieser Corona-Krise gilt es, gut sich zu koordinieren, aber vor allen Dingen auch miteinander Solidarität zu zeigen, füreinander zu sorgen." Ursula von der Leyen

Für unsere Nachbarschaft mitdenken

Die EU-Kommissionspräsidentin betont: "Mir ist es wichtig, dass die Europäische Kommission einerseits für die europäischen Bürger sicherstellt, dass wir einen Impfstoff nicht nur entwickeln, sondern der auch zugänglich ist, aber dass wir auch für unsere Nachbarschaft mitdenken." Als Beispiele nannte von der Leyen Afrika und den Westbalkan.

Europäische Union in der Verantwortung

Aus Sicht der EU-Kommissionspräsidentin gilt es, "uns gut gemeinsam weltweit organisieren, dass wir den Impfstoff entwickeln, aber auch gleichzeitig jetzt schon daran denken, wie können eigentlich die Produktionskapazitäten für diesen Impfstoff erhöht werden, so dass ganz viel produziert wird. Und wie können wir dafür sorgen, dass der Impfstoff in jeden Winkel dieser Welt kommt." Von der Leyen fügte an: "Das ist eine Aufgabe, wo sich die Europäische Union in der Verantwortung sieht."

"Wir müssen noch enorm viel Geld zur Verfügung stellen. [...] und deshalb sind alle aufgerufen, mitzumachen." Ursula von der Leyen