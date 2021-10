Münch zu möglicher Ampel: "Das Schwierigste steht noch bevor"

Nachdem ein Jamaika-Bündnis immer unwahrscheinlicher erscheint, wird offenbar, dass vor allem auch der FDP kaum noch Wahlmöglichkeiten jenseits der Ampelkoalition offen stehen. Das Schwierigste stehe den Verhandelnden aber noch bevor, sagt die Direktorin der Akademie für Politische Bildung in Tutzing, Ursula Münch, im Interview mit der Bayern 2-radioWelt. Die Parteien müssten sich noch bei den jeweiligen Parteigremien absichern. Die Grünen etwa wollten das mit einem kleinen Länderrat noch am kommenden Wochenende machen, seien aber zuversichtlich. Das Schwinden der Wahrscheinlichkeit für eine ‚Jamaika-Koalition sei vor allem für die FDP ein gewisser Nachteil. "Man hatte gehofft, noch jonglieren zu können und damit die eigene Verhandlungsposition stärken zu können." Hier habe CSU-Chef Markus Söder den Liberalen einen "Strich durch die Rechnung gemacht", so Münch.

Mitgliederbefragung bei der CDU

Die Hauptaufgabe der bisherigen CDU-Führung sieht die Politikwissenschaftlerin nun darin, einen Konsens über den künftigen Weg der Partei zu finden. Bei der Erneuerung des Parteipräsidiums gehe es darum, allen die Möglichkeit zu bieten, sich ohne Verlust des Ansehens zurückziehen zu können. "Ob da nachher so viele neue Namen dabeistehen, ist nochmal eine andere Frage, aber auf jeden Fall sind alle legitimiert." Die CDU dürfe sich aber mit einer geplanten Mitgliederbefragung nicht in die eigene Tasche lügen, so Münch: "Auch die Mitgliederbasis der CDU ist nicht unbedingt repräsentativ für die Wählerinnen und Wähler, die man als Union ansprechen möchte."

Zur Causa Aiwanger

Die Entscheidung des Bundeswahlleiters, den Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger wegen der vorzeitigen Verbreitungen von Umfragen am Wahltag nicht zu belangen, habe sie irritiert. Münch: "Auf jeden Fall waren es Zahlen, die tatsächlich kursiert sind, und die er offensichtlich aus einschlägigen Quellen hatte. Ich habe sie auch bekommen, aber ich habe sie nicht veröffentlicht."