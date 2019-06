Ursu: "Klare Kante gegen die AfD"

Über seinen Sieg in der Stichwahl sagte Ursu weiter: "Das zeigt, dass die AfD keine Mehrheit zustande bringen kann. Und dass die CDU durchaus verschiedene Koalitionen zustande bringen kann." Ursu hatte gestern die Oberbürgermeister-Wahl in Görlitz knapp gewonnen, weil er in der Stichwahl offenbar auch Stimmen von Wählern der Grünen und der Linkspartei erhalten hat.

Die Wahl war politisch aufgeladen, weil die AfD erstmals die Chance hatte, einen Oberbürgermeister zu stellen.

"Wir haben mit Themen im Wahlkampf geworben, die die AfD nicht zu bieten hat: Offenheit, offene Gesellschaft, Europastadt - das war die richtige Strategie."

45 Prozent der Görlitzer haben für den AfD-Kandidaten gestimmt. "Ich bin ein Gegenentwurf, ein rotes Tuch wahrscheinlich gewesen auch für die AfD. Jetzt müssen wir versuchen, zur Normalität zurückzukehren", so Ursu. Wichtig sei es, die Wirtschaft anzuschieben und viele Infrastrukturmaßnahmen in Gang zu setzen, die 30 Jahre lang versprochen, aber nie umgesetzt wurden.