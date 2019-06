Ursu gewinnt OB-Wahl in Görlitz

Die Entscheidung über das Oberbürgermeisteramt im sächsischen Görlitz macht normalerweise keine überregionalen Schlagzeilen. Diesmal war es anders, weil im ersten Wahlgang der AfD-Kandidat Sebastian Wippel die meisten Stimmen erhalten hatte.

In der zweiten Wahlrunde setzte sich nun CDU-Kandidat Octavian Ursu durch. Nach dem vorläufigen Endergebnis votierten 55,2 Prozent für Ursu und 44,8 Prozent für Wippel. Wie Wahlleiterin Cornelia Herbst sagte, bekam der CDU-Kandidat 14.043 Stimmen, bei Wippel machten 11.390 Wählerinnen und Wähler ihr Kreuz.

"Ich freue mich", sagte Ursu der Deutschen Presse-Agentur. "Nun geht es darum, auf die anderen zuzugehen, die mich nicht gewählt haben."

Grüne und Linkspartei hatten verzichtet

Die Wahlbeteiligung lag bei 56 Prozent. Dies sind 2,6 Prozentpunkte unter der vom ersten Wahlgang am 26. Mai. Damals hatte der Landtagsabgeordnete Ursu mit 30,3 Prozent auf Platz 2 hinter Wippel (36,4 Prozent) gelegen.

Auf Franziska Schubert von den Grünen entfielen 27,9 Prozent, Jana Lübeck von der Linkspartei kam auf 5,5, Prozent. Da somit kein Kandidat mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erhielt, wurde ein weiterer Wahlgang notwendig. Diesmal reichte dem Sieger die einfache Mehrheit. Die Bewerberinnen von Grünen und Linkspartei hatten auf den zweiten Wahlgang verzichtet und indirekt für eine Unterstützung des CDU-Kandidaten geworben.

Aufmerksamkeit in Hollywood

Görlitz mit seinem historischen Stadtkern liegt an der Grenze zu Polen und wirbt für sich als Europa- und Filmstadt - in dem 55.000-Einwohner-Ort an der Neiße wurden viele gedreht. Deshalb zeigten sich vor der Stichwahl nicht nur deutsche Künstler wie die Schauspieler Burghart Klaußner und Daniel Brühl in einem offenen Brief alarmiert, dass ein AfD-Politiker Oberbürgermeister werden könnte. Auch Schauspieler und Filmemacher aus Hollywood appellierten an die Görlitzer, Offenheit und Toleranz zu zeigen.