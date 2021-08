Ursprung des Coronavirus: US-Geheimdienste ratlos

US-Geheimdienste haben am Freitag ihren Bericht zum Ursprung des Sars-CoV-2-Virus vorgelegt – mit enttäuschendem Ergebnis. Eine ursprüngliche Übertragung vom Tier auf den Menschen wird in dem Bericht ebenso als "plausibel" eingeordnet wie die These eines Laborunfalls in China. Es gebe einfach zu wenig klinische Proben oder Daten zu frühen Infektionsfällen, um genauere Aussagen zu treffen. US-Präsident Joe Biden hatte den Bericht bei den Geheimdiensten angefordert.

Mensch-Tier-Übertragung oder Labor-Unfall: Geheimdienste uneins

Vier US-Geheimdienste gehen dem Bericht zufolge davon aus, dass das Virus zunächst vom Tier auf den Menschen übertragen wurde. Lange Zeit wurde angenommen, dass ein Wildtiermarkt im chinesischen Wuhan Ursprungsort der Pandemie gewesen sei. Die Corona-Pandemie hatte dort Ende 2019 begonnen. Allerdings bezeichnen die Geheimdienste die Sicherheit dieser These als "niedrig".

Zwei weitere Geheimdienste rechnen eher mit einem Laborunfall als Entstehungsmoment der Pandemie. Sie ordnen die Sicherheit dieser Schlussfolgerung als "mittel" ein. Im Zentrum dieses Verdachts steht seit Monaten das Institut für Virologie in Wuhan, aus dessen Laboren Sars-CoV-2 versehentlich entwichen sein könnte. WHO-Experten hatten dies zuvor als "extrem unwahrscheinlich" eigeordnet.

Biden wirft China Intransparenz vor - weitere Untersuchung geplant

US-Präsident Joe Biden warf der chinesischen Regierung nach der Veröffentlichung des Berichts vor, nicht alle Informationen zum Ursprung der Pandemie zur Verfügung zu stellen. So hätten Regierungsvertreter beispielweise Ermittler der WHO bei deren Besuch in der Volksrepublik im Januar eher in ihrer Arbeit behindert als sie zu befördern. Der Bericht der WHO-Experten hatte wegen der schlechten Datenlage keine klaren Ergebnisse zu Tage gefördert.

China wirft Biden "politische Manipulation" vor

"Bis heute weist die Volksrepublik China Forderungen nach Transparenz zurück und hält Informationen zurück", so Biden. Zugleich stellte er weitere Ermittlungen zum Pandemiebeginn in Aussicht. Chinas Regierung wiederum wies Bidens Vorwürfe als Versuch der "politischen Manipulation" zurück: Die Volksrepublik solle in der Frage nach dem Ursprung von Corona zum Sündenbock gemacht werden.