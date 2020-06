Urlaubsreisen: Türkei kämpft um Vertrauen der Touristen

Kirsten Miless ist wohl eine der Ersten, die mit einem regulären Flug nach Antalya kommt. Sie steigt am Mittwoch in Berlin ins Flugzeug. Schon am Flughafen achte das Personal drauf, dass alle Abstand halten, erzählt sie. Im Flieger sei es ähnlich:

Fragebogen beim Check-In, Fragebogen vor dem Start

Die Reihen hinten halte man für Verdachtsfälle frei, heißt es. Die Maschine ist zu zwei Dritteln voll, schätzt die Berlinerin. Alle tragen Masken. Es gibt zu essen und zu trinken, allerdings alles abgepackt. Sie muss nach einem ersten Fragebogen noch vor dem Abflug einen zweiten an Bord ausfüllen. Da wird nach ihren Kontaktdaten in der Türkei gefragt, ob sie in den letzten Wochen im Ausland gewesen sei, ob sie gesundheitliche Probleme habe oder Kontakt zu Erkrankten.

Nächster Fragebogen bei der Landung

Nach der Landung kommt jemand im Ganzkörperanzug ins Flugzeug mit einem dritten, fast identischen Fragebogen. Fieber sei bei ihr nicht gemessen worden, erzählt Kirsten Miless. Sie tippt auf Wärmebildkameras, kann aber am Flughafen keine sehen.

Gesundheitsminister Fahrettin Koca erklärt dazu im türkischen Fernsehen: "Wir wollen alle Bürger, die aus dem Ausland kommen, einer gesundheitlichen Kontrolle unterziehen. Das heißt, es wird Fieber gemessen und nach Symptomen geschaut. Stellen wir Symptome wie hohes Fieber fest, haben sonst auch nur den geringsten Verdacht auf Corona, dann organisieren wir, dass der oder diejenige im Krankenhaus behandelt wird."

Keine Quarantäne - "im Sinne" des Tourismus

Eigentlich läßt die Türkei seit Mitte März keine Ausländer mehr ins Land. Kisten Miless hat aber weder eine Aufenthaltsgenehmigung noch einen türkischen Paß. Sie ist inzwischen in Alanya - ganz ohne Quarantäne-Auflagen. Bis gestern musste jeder, der in die Türkei ankam, zwei Wochen zuhause bleiben. Ein Hindernis für einen Urlaub in der Türkei. Dies sei inzwischen aufgehoben, bestätigt das Gesundheitsministerium dem ARD-Studio Istanbul.

Verständnis für verlängerte Reisewarnungen in Deutschland

Gestern verlängert die Bundesregierung allerdings die Reisewarnung für 160 Länder bis Ende August, auch für die Türkei. Reiseveranstalter sind enttäuscht. Tourismusminister Mehmet Ersoy zeigt im türkischen Fernsehen Verständnis. "Schließlich will jedes Land die begrenzten finanziellen Mittel erstmal den eigenen Märkten zuführen und verhindern, dass sie den Binnenmarkt verlassen. Deswegen ist es nicht ungewöhnlich, dass auch die EU-Staaten solche Hürden belassen, um den Konsum im Binnenmarkt anzukurbeln. Es ist ja in der Türkei auch nicht anders. Auch wir setzten erstmal auf einheimische Touristen, bevor wir uns wieder ans Ausland rantasten."

Türkei ist dringend auf deutsche Touristen angewiesen

Allerdings hofft Ankara auf eine Ausnahmeregelung - und dafür sieht es nicht schlecht aus. Ersoy erzählte gestern im Fernsehinterview vom Kontakt zum deutschen Wirtschaftsminister Peter Altmaier. "Er hat mich heute angerufen und mich freundlicherweise über diese letzte Entscheidung informiert. Er hat mir gesagt, dass die Türkei gute Chancen auf eine Ausnahme habe und weiter darüber verhandelt wird. Die Türkei wird auch für ihr Zertifizierungsprogramm gelobt. Sie ist das erste europäische Land, das so ein umfassendes und vertrauenswürdiges Zertifizierungsprogramm hat. Wir haben uns bei der Auswahl von international renommierten Zertifizierung-Unternehmen weitgehend für deutsche Firmen entschieden."

Vertrauensbildende Maßnahmen von deutschen Unternehmen für deutsche Gäste - in der Türkei

Der TÜV Süd, Nord und TÜV Rheinland gehören dazu. Sie gehen in Hotels und prüfen deren Vorsichtsmaßnahmen in Sachen Corona. Anschließend gibt es ein Zertifikat. Man will das Vertrauen der ausländischen Urlauber zurückgewinnen. Erste Linienflüge finden statt, beispielsweise aus Berlin, Frankfurt oder München nach Izmir oder Antalya.