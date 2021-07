Urlaubsland Kroatien: Wie hoch ist die Corona-Gefahr?

Das Infektionsgeschehen in Kroatien ist regional sehr unterschiedlich: So gibt es nach Angaben der kroatischen Regierung in Istrien derzeit fünf aktive Covid-19 Fälle (Stand 29.07.), entlang der dalmatinischen Küste bis Dubrovnik knapp 700 aktive Fälle.

Die EU-Gesundheitsbehörde ECDE stuft die gesamte Küste Kroatiens einschließlich der Inseln unverändert auf gelb ein (Regionen mit mäßiger Infektionsgefahr), die restlichen Landesteile auf grün (Regionen mit geringer Ansteckungsgefahr).

Zeitaufwändige Prozedur an der Grenze

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Kroatien beträgt 37,7 (Stand 28.07.), am 18. Juli lag dieser Wert bei 28,8. Seit einigen Tagen bewegen sich die Zahlen der Neuinfektionen etwas unter 200 pro Tag. Vollständig geimpft sind momentan knapp 48 Prozent der erwachsenen Bevölkerung.

Für die Einreise nach Kroatien verlangen die Behörden eine Einreiseanmeldung, am besten vor Reiseantritt online (enter.croatia.mup.hr), sonst muss man das Formular an der Grenze zeitaufwendig ausfüllen.

Am besten mit dem Covid-Zertifikat der EU einreisen

Alle Einreisenden aus EU-Ländern über zwölf Jahren müssen einen Nachweis vorlegen können, dass sie entweder geimpft, genesen oder getestet sind. Bei den Tests darf ein PCR-Test nicht älter als drei, ein Antigen-Schnelltest nicht älter als zwei Tage alt sein.

Auf diese Nachweise können diejenigen verzichten, die über ein digitales COVID-Zertifikat der EU verfügen, das seit 1. Juli in Kroatien gilt. Die Kontrolle der Anti-Corona-Nachweise liegt bei den Grenzbeamten bei der Einreise. Beim Einchecken in Hotels, Pensionen oder am Strand werden die Nachweise (geimpft, genesen, getestet) nicht verlangt.

Teilweise Maskenpflicht im Freien

Maske zu tragen ist in öffentlichen Verkehrsmitteln, auf Fähren, in Krankenhäusern und Geschäften erforderlich. Auch im Freien, dort, wo offenkundig der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann. Beim Betreten von Restaurants und Cafés, draußen wie drinnen, gibt es keine Maskenpflicht für die Gäste, für die Mitarbeiter im Service allerdings schon.

Jetzt, in der Hauptreisezeit von Mitte Juli bis Mitte August, macht Kroatiens Tourismusbranche nach Angaben von Tourismusministerin Nikolina Brnjac 35 Prozent des gesamten touristischen Umsatzes im Jahr.

Streit um "Superspreader-Event"

Momentan sind etwas über eine Million Touristen in Kroatien, davon fast 300.000 in Istrien. Rückkehrer von der kroatischen Partymeile auf der Insel Pag sorgen in Österreich für landesweite Schlagzeilen: So führten die österreichischen Gesundheitsbehörden bis Freitagmittag über 300 Corona-Infektionen auf Rückkehrer zurück, die am Mega-Festival "Austria goes Zrce" teilgenommen haben.

Die lokalen Behörden auf Pag widersprechen den österreichischen Angaben: In der Woche des Festivals seien mehr als 12.000 Besucher auf Covid getestet worden, nur 16 Personen sei positiv gewesen, und diesen sei selbstverständlich der Zutritt zum Festival verwehrt worden.