Urlaubsinsel Lampedusa - Tor zu Europa für Flüchtlinge

Ein Sommerabend auf der Via Roma in Lampedusa. Touristen schlendern durch die verkehrsberuhigte Straße im Zentrum des kleinen Inselortes, kaufen Andenken oder genießen den schönen Blick über den Hafen. Die meisten waren zuvor an einem der Traumstrände der Insel, die umgeben ist von azurblauem Meer. Migranten sieht man hier kaum. Tareke Brhane fällt als Schwarzer auf: Der Präsident des "Comitato 3 ottobre" ist in Eritrea geboren, seine Organisation will die Öffentlichkeit für die Schicksale von Migranten sensibilisieren. Er hat eine klare Meinung: "Diese Insel müsste ein Modell für die Aufnahme und ein Spiegel für Europa werden. Stattdessen ist sie ein europäisches Desaster geworden."

Hunderte Migranten ertrinken 2013 vor der Küste Lampedusas

Aber inwiefern? Tareke Brhane erinnert zuallererst an das Ereignis, weswegen sich seine NGO überhaupt gegründet hat: Das schlimme Schiffsunglück am 3. Oktober 2013, als vor der Küste Lampedusas 368 Migranten starben. Und führt dann in ein unscheinbares Haus an der Via Roma: Hier ist das Museum des Vertrauens und des Dialogs für das Mittelmeer.

Museum auf Lampedusa zeigt Gegenstände von Schiffbrüchigen

Die Ausstellung ist nur klein, aber hat es in sich: Im Raum stehen, liegen und hängen Dinge, die bei Schiffbrüchen gefunden wurden. Die meisten ihrer ehemaligen Besitzer sind vermutlich tot. Ein Sack Couscous liegt da, ein paar Meter entfernt von einem einzelnen Schuh, Heiligenbilder sind ebenso ausgestellt wie ein Koran. Man kann viel Zeit damit verbringen, sich die Lebensgeschichten der toten Migranten vorzustellen, sagt Fernando Silva aus Portugal, der in diesem Sommer ehrenamtlich im Museum mitarbeitet. Und zeigt auf einen Schnorchel.

Das hier ist auch symbolisch. Wir können uns vorstellen, wie diese Person sich aufs Meer gewagt hat und vielleicht gedacht hat, dass es dort einen schwierigen Moment geben könnte. Und sie hat den Schnorchel mitgenommen, um irgendwie atmen zu können.

Museumsbesucher sind Touristen auf Lampedusa

Viele der Besucher sind Touristen, landen eher zufällig im Museum. Und für viele ist es der einzige Kontakt mit Migration und dem menschlichen Leid, während sie auf der Urlaubsinsel Lampedusa sind.

Ein Besuch im Hafen von Lampedusa. Hier schimpfen viele gegen die Migranten, gegen die Politik. Aber vor dem Mikrofon möchte fast niemand sprechen, sie haben schlechte Erfahrungen mit Journalisten gemacht, sagen sie. Journalisten, die sie als Rassisten darstellten oder Lampedusa als eine Insel, auf der man nicht Urlaub machen könne, weil Migrantenhorden übers Land zögen. Ein großes Problem, denn hier leben fast alle vom Tourismus.

Einheimische kritisieren italienischen Staat

Einer lässt sich dann doch breitschlagen und spricht. "Das sendet ihr doch eh nicht", vermutet er. Seiner Meinung nach ist das Problem, dass das alles vom Italienischen Staat schlecht gehandhabt werde. "Die kommen hier an, laufen frei rum. Jeder weiß, dass es Anlandungen gibt, dass die Migranten abhauen. Das ist unser Problem: Es wird schlecht gehandhabt."

Wie so oft gibt es hier nicht schwarz und weiß- Alles ist etwas komplizierter, als es auf den ersten Blick scheint. Ja, Migranten kommen an, bleiben einige Zeit in einem Auffanglager, bis sie nach Sizilien oder aufs Festland weitertransportiert werden. Aber die meisten versuchen gar nicht erst, aus dem überfüllten Hotspot im Inselinneren zu entkommen – wo sollten sie auch hin, auf einer Insel, die gerade mal gut zehn Kilometer lang ist.

Flüchtlingshelfer: "Migranten überfordern die kleine Insel"

Pietro Bartolo, der auf einer Marmorbank vor seinem Haus in der Via Roma sitzt, nickt. Der Arzt hat lange die medizinischen Hilfsmaßnahmen für die Migranten auf Lampedusa koordiniert, mittlerweile ist er Europaabgeordneter. Traditionell seien die Menschen auf Lampedusa hilfsbereit gegenüber Schiffbrüchigen jeder Nation – aber die vielen Menschen, die ankommen, überfordern eine solche kleine Insel, sagt er.

Es bräuchte humanitäre Korridore, damit sich die Menschen gar nicht erst aufs Meer wagen müssten, findet er. "Es kann nicht nur Aufgabe der italienischen Regierung sein. Da muss Europa ran. Italien ist Europa, Lampedusa ist Europa." Es sei nicht nur ein Problem, das Italien angehe. "Es ist ein europäisches Problem. Und Europa muss Antworten geben", fordert Bartolo.

Kritik an Europa

Doch Europa gibt keine Antworten, sagt Tareke Brhane, der NGO-Chef, der selbst als Migrant übers Mittelmeer gekommen ist. Jedenfalls keine, die den Insulanern und den Migranten wirklich helfen. Er führt zum höchsten Punkt der Insel, an eine Klippe. Erzählt von Folter in libyschen Lagern. Wie es ist, wenn man mitansehen muss, wie Frauen vergewaltigt werden, wenn man bei Folter irgendwann das Gefühl hat, dass sich der Geist vom Körper löst, wie man den Schmerz nicht mehr spürt. Von der Todesangst bei der Fahrt übers Mittelmeer. Und legt sich dann flach auf den Bauch, ganz nahe am Rand. Von hier aus hat man den besten Blick aufs Meer.

Ich komme hierher, ich schaue nach unten und versuche, mit dem Meer zu sprechen. Manchmal sage ich ihm: "Warum hast du mich verschont und die anderen nicht? Du hast so viele Menschen verschluckt, viele Freunde und Reisegefährten. Das Meer liegt vor mir und manchmal mag ich es, manchmal nicht."