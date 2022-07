Urlaub in Zeiten des Klimawandels: "Happy über kühle Nächte"

Die Reiselust der Bundesbürger ist zurück - trotz hoher Preise, Flughafen-Chaos und vieler grundsätzlicher Unsicherheiten als Folge des Krieges in der Ukraine.

Doch nicht zuletzt die derzeitigen Dürren in einigen südeuropäischen Regionen und der tödliche Gletscherabbruch an der Marmolata in den Dolomiten werfen Fragen auf: Wie verändert eigentlich der Klimawandel den Tourismus? Wie müssen Urlaubsorte in Zeiten zunehmender Extremwetterereignisse reagieren? Und wie können sich Reisende selbst möglichst umwelt- und klimagerecht verhalten?

Fest steht: Es bereitet allen Beteiligten Probleme, wenn die Temperaturen am Urlaubsort regelmäßig die 40-Grad-Marke überschreiten, wie etwa im vergangenen Sommer über weiten Teilen Europas, immer öfter Waldbrände Hotels und Campingplätze bedrohen (wie 2021 in Griechenland) oder zu viel Wasser ungenutzt versickert. Doch es gibt an vielen Orten auch ernsthafte Versuche, den klimabedingten Folgen etwas entgegenzusetzen. So wie derzeit in Spanien, Italien - und auch in Deutschland.

Die Lage in Spanien

Ungefähr ein Viertel des Wassers auf Mallorca geht für den Tourismus drauf, sagen Fachleute. Sie haben sich angeschaut, wie und wo der Wasserverbrauch auf der Insel im Corona-Jahr 2020 zurückgegangen ist. Ungefähr genauso viel Wasser wie der Tourismus verbraucht aber auch die Landwirtschaft. Zudem sind die Leitungen nicht überall in gutem Zustand. Es geht mehr Wasser verloren als nötig.

Weil insgesamt so viel Grundwasser gefördert wird, drückt seit Jahren Meerwasser in die Speicher. Das Grundwasser droht zu versalzen, und das Problem verschärft sich, je mehr und längere Hitzeperioden es gibt.

Die Inselregierung versucht unter anderem, mit einem neuen Tourismusgesetz gegenzusteuern. Hotels müssen Pläne entwerfen, wie sie Wasser sparen können. Unter anderem sollen sie Grünanlagen mit Brauchwasser gießen. Aber natürlich können auch die Gäste helfen, indem sie zum Beispiel weniger oft und kürzer duschen, die Handtücher behalten oder die Klimaanlage so wenig wie möglich benutzen. Denn auch in Spanien kommt der Strom noch nicht komplett aus klimaneutralen Quellen.

Die Lage in Italien

In Italien bekommen die Behörden durch den von der Regierung beschlossenen Notstand mehr Handlungsmöglichkeiten im Kampf gegen die Trockenheit. Sie können so schneller Maßnahmen beschließen, um beispielsweise Trinkwasser zu rationieren. Der Notstand gilt laut Regierungsbeschluss für die norditalienischen Regionen Lombardei, Piemont, Emilia-Romagna, Veneto und das Friaul. Damit sind auch beliebte Touristengegenden von möglichen Notstandsmaßnahmen betroffen - wie etwa der Gardasee, die Adriaküste um Rimini oder Venedig.

Die Entscheidung der Regierung bedeutet auch, dass Hilfsgelder für die betroffenen Regionen freigegeben werden. Unter anderem aus diesem Grund haben vor allem Bauernverbände seit Wochen darauf gedrungen, dass in Norditalien formell der Notstand ausgerufen wird. Die fünf Regionen erhalten nun Dürre-Unterstützung von insgesamt 36,5 Milliarden Euro.

Die größte Summe geht in die Emilia Romagna, die Region, die als Getreide- und Obstgarten Italiens gilt und auch größter Fleischproduzent ist. Wichtigster Wasserlieferant ist hier üblicherweise der Fluss Po. Er ist auf den niedrigsten Pegelstand seit 70 Jahren gesunken. Dies erschwert vielen Landwirtschaftsbetrieben die Bewässerung.

Die Lage in Bayern und Deutschland

Auch beliebte Urlaubsorte in Bayern und Deutschland waren in jüngster Zeit von Extremwetterereignissen betroffen, beispielsweise das Berchtesgadener Land vor rund einem Jahr. Erst vor etwa zwei Wochen gab es im Alpenraum an einigen Orten so viel Niederschlag wie sonst in einem Monat, wie Thomas Dworak erklärt.

Der Österreicher arbeitet für die in Wien sitzende Politikberatung "Fresh Thoughts", unterstützt unter anderem das Bundesland Niedersachsen bei Fragen eines Klima-angepassten Tourismus und hat an einer Studie über die Probleme und die nötigen Anpassungen mitgeschrieben, die vom Umweltbundesamt 2020 veröffentlicht wurde. Im Interview mit BR24 spricht er über die wichtigsten Erkenntnisse.

BR24: Reagieren denn Urlauber und Urlauberinnen schon auf diese Entwicklung - oder spielt der Klimawandel noch keine große Rolle, wenn es darum geht, eine Reise zu buchen?

Thomas Dworak: Wir müssen hier unterscheiden zwischen unterschiedlichen Urlaubsarten. Der Urlauber ist eine Art Gewohnheitstier und wiederholt oft das, was er aus der Jugend kennt. Da sehen wir derzeit sehr geringe Auswirkungen. Anders sieht es natürlich beim Tagestourismus oder bei kurzfristigen Wochenenden aus, die man touristisch gestalten will. Da sehen wir schon, dass die aktuelle Wetterlage eine Rolle spielt. Langfristig, zumindest vor Corona, haben wir kaum etwas mitbekommen.

BR24: Das heißt also: Man merkt auch in der jüngeren Generation nicht zwingend, zumindest anhand von Zahlen, dass da ein größeres Bewusstsein für die Reise da ist, für mein Reiseverhalten? Wegen des Klimawandels zum Beispiel, wenn wir auf Flugreisen gucken...

Thomas Dworak: Das ist ein Verhalten, das trifft nicht nur den Tourismus, sondern das komplette Mobilitätsverhalten. Wir sehen bei der jungen Generation, wie die Anzahl derer, die den Führerschein machen, massiv zurückgeht. Die Zahl der Bahnreisen steigt. Aber man muss auch ehrlich sagen: Wir haben jetzt noch keine Erfahrungen, wie weit sich das dann für den restlichen Lebenszeitraum auswirkt.

Ob ich als Jugendlicher mit dem Rucksack unterwegs sein kann und sage, 'damit kann ich leben'. Oder ob ich mit einer vierköpfigen Familie später mal unterwegs bin und das Fahrrad und was auch immer alles mitnehmen muss, damit der Urlaub irgendwie halbwegs funktioniert.

"Das Thema 'erholsam schlafen' wird wichtiger"

BR24: Da klingt ja auch schon durch: Es spielen ebenso ganz viele Faktoren für die Urlaubsgestaltung eine Rolle. Wird der Klimawandel ein wichtigerer Faktor werden in Zukunft?

Thomas Dworak: Definitiv. Wo wir es jetzt schon merken, und das sagen mir schon auch die Praktiker: Man kriegt aus dem Ausland andere Gäste, also das Thema ist: weg aus der südlichen Hitze! Die Italiener drängen immer mehr nach Südtirol. Die haben keine Kapazitäten mehr, kommen nach Österreich, Bayern.

Das Thema: 'Schlafen und erholsam schlafen', das wird wichtiger. Das heißt, da gibt es sicher in Mitteleuropa ganz viele Regionen, die davon profitieren. Ich sehe das jetzt auch diesen Sommer schon selbst in St. Anton am Arlberg, wo ich wohne. Da merke ich, wie wir plötzlich ganz viele neue Leute bekommen aus Spanien, aus Süditalien, aus Frankreich. Da kann es auch den ganzen Tag regnen - die sind happy, dass sie einfach mal ein paar kühle Nächte haben, um das so zu formulieren.

BR24: Ich würde mir gern das Kapitel "Flüsse und Seen" herausgreifen, das ist sehr wichtig für den Tourismus in Deutschland, Österreich und auch in der Schweiz. Welche Schwierigkeiten bringt der Klimawandel für solche Gegenden und für solche, ja, Urlaubsreisen?

Thomas Dworak: Das Problem beim Klimawandel ist vor allem im touristischen Bereich die Zunahme der Extremereignisse. Wir haben natürlich auch das generelle Thema Temperaturanstieg - aber der ist jetzt für den Gast nicht so schlimm. Die Extremereignisse schon, die Zunahme der Hochwasser. Und was neu ist und was wir in dem Modell eigentlich kaum noch abgebildet haben, sind diese Starkregenereignisse, die dann auf sehr lokaler Ebene, oft auf Ortsteilebene, eine unglaubliche zerstörerische Wirkung haben. Und das ist natürlich ein Riesenthema.

Niedrigwasser haben wir 2018 sehr deutlich auch mitbekommen an der Elbe, wo Schiffe nicht mehr fahren und Boote nicht mehr hineingelassen werden konnten. Und der Radtourismus ist natürlich auch von der Hitze betroffen. Insofern, weil das ab einer gewissen Temperatur nicht mehr gesund ist. Vor allem ältere Leute, die solche Flussradfahrten machen, sind da sehr betroffen - weil sie einfach dehydrieren. Das bringt schon gesundheitliche Probleme, da wird man auf der Infrastrukturseite einiges machen müssen, etwa über die Beschattung der Wege.

BR24: Heißt das auch, dass sich die Saison verändern wird? Dass es die klassische Hauptsaison - zum Beispiel im Sommer, also im Juli und August - vielleicht nicht mehr ganz so ausgeprägt geben wird, weil viele Leute ins Frühjahr wechseln, oder in den Herbst?

"Für alle, die an Ferien gebunden sind, wird es schwieriger"

Thomas Dworak: Das ist auch noch schwer abzuschätzen. Alle, die Schulkinder haben, sind natürlich an die Schule gebunden - die werden nicht viel machen können. Aber es wird sicher Leute geben, Senioren zum Beispiel, die ihr Reiseverhalten verändern. Was aber spannend wird, wie die umweltabhängigen Angebote des Tourismus sich verändern werden. Im Alpenraum sind das auch die Veränderungen beim Schnee. Nicht nur, dass es in den niedrigeren Lagen weniger wird, sondern auch, wann er kommt. Für alle, die an die Ferien gebunden sind, wird es schwieriger.

BR24: Was müssen wir alle machen, um uns dementsprechend beim Reisen zu verhalten, dass man dem Klimawandel und den Anforderungen einigermaßen gerecht werden könnte?

Thomas Dworak: Sie werden jetzt nicht den Gast dazu kriegen, dass er christlicher als der Papst ist. Das wird er nicht schaffen. Urlaub ist Spaß, Freude, Erholung. Und wenn man in den Medien täglich mit drei Themen Corona, Ukraine und Umwelt konfrontiert wird, will man auch mal abschalten.

Aber es gibt ganz gute Sachen und kleine Dinge, die man trotzdem machen kann. Wie kann ich anreisen? Große Teile der CO₂-Emissionen entstehen bei der Anreise. Muss ich wirklich alles mit dem Auto oder dem Flugzeug machen? Ich kann auch vor Ort einiges machen. Ich finde das immer recht spannend, wenn ich bei mir zu Hause die Wanderer sehe, die zum Einstieg über andere Wege mit dem Auto fahren und die diesen einen Kilometer nicht gehen.

Das Thema Wasserverbrauch ist auch eines. Da kann ich viel machen, zum Beispiel: Brauche ich jeden Tag ein frisches Handtuch? So banal das klingt, aber wir wissen, dass das bei vielen nach wie vor nicht angekommen ist. Aber hier sind auch die Betriebe gefordert. Da gibt es auch vieles, was nichts kostet, etwa bei der Lebensmittelverschwendung.

BR24: Vielen Dank für das Gespräch!