Urlaub in Österreich: Ab 5. März fallen fast alle Beschränkungen

In den Faschings- und Osterferien hofft Österreich wieder auf zahlreiche Touristen. Bei der Einreise sollte man geimpft, genesen oder negativ getestet sein. Als Nachweis werden sowohl der "Grüne Pass" der EU als auch andere Dokumente (z.B. Impfpass) akzeptiert. Der 3G-Nachweis ist auch für Übernachtungen und viele Aktivitäten in der Alpenrepublik notwendig.

Ohne 3G-Nachweis droht Quarantäne

Die Einreise ist auch ohne 3G möglich, allerdings nicht ratsam: In diesem Fall muss man sich vorab registrieren und nach der Einreise sofort in Quarantäne. Diese kann erst durch ein negatives Testergebnis beendet werden. Kinder unter zwölf Jahren können ohne Nachweise einreisen. Und auch eine Durchreise durch Österreich ist wie gehabt ganz ohne Einschränkungen möglich, sofern man keinen längeren Zwischenstopp einlegt.

Fast überall braucht man einen 3G-Nachweis

Derzeit gelten in Österreich noch einige Einschränkungen: In Hotels, Bars, Cafés, Restaurants, Kultureinrichtungen und Seilbahnen kommt man nur rein, wenn man geimpft, genesen oder negativ getestet ist. Kinder unter 12 Jahren sind ausgenommen. Für alle öffentlichen geschlossenen Räume gilt eine FFP2-Maskenpflicht, zum Beispiel im Handel oder in Bussen und Bahnen. Die Gastronomie darf bis 24 Uhr geöffnet bleiben.

Weitere Lockerungen ab dem 5. März

Ab dem 5. März sollen in Österreich fast alle Corona-Maßnahmen fallen. Das heißt: Keine Zutrittskontrollen mehr für Hotels, Gastronomie, Veranstaltungen, Kultureinrichtungen und Geschäfte. Die Nachtgastronomie darf ohne Sperrstunde wieder öffnen. Auch die FFP2-Maskenpflich soll stark eingeschränkt werden. Ab dem 5. März müssen FFP2-Masken lediglich in öffentlichen Verkehrsmitteln und in Geschäften des "täglichen Bedarfs" also in Supermärkten, Apotheken, Post- und Bankfilialen getragen werden. Das Bundesland Wien bildet eine Ausnahme. Hier haben laut Plan auch nach Öffnung der Nachtgastronomie ab 5. März nur Geimpfte und Genesene Zutritt zu Clubs und Diskotheken.