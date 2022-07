Preise für Urlaub in Italien sind deutlich gestiegen

Seit Anfang des Monats sind die Schilder "Saldi", also Schlussverkauf, überall in Italien zu sehen. In Anbetracht der Kosten und der Preise, die überall gestiegen sind - Gas, Strom und so weiter - haben viele auf den Ausverkauf gewartet, um ein paar Einkäufe zu machen.

Die höchste Inflation seit Jahren

Bei acht Prozent lag die Inflation im Juni, es war der höchste Wert seit 1986. Besonders die Strompreise sind in die Höhe geschnellt, das merken auch die Hotels in Apulien, erzählt der Präsident des dortigen Hotelverbandes Federalberghi, Francesco Caizzi. Er möchte daran erinnern, dass sich die Energiekosten für sie vervierfacht haben. Also ein Hotel, das gestern 100.000 Euro in der Saison für den Strom bezahlt hat, wird heute nun 400.000 Euro bezahlen. Natürlich würde sich das auf die Kosten für den Aufenthalt auswirken.

Preise teilweise um 25 Prozent höher

So bezahlt eine Familie mit zwei Kindern für eine Woche im Hotel am Meer durchschnittlich fast ein Viertel mehr als vor einem Jahr – das hat die Verbraucherschutzvereinigung Federconsumatori herausgefunden. Noch stärker angestiegen sind die Preise in den Städten, etwas weniger in den Bergen. Alle haben während der Corona-Pandemie extrem wenig Geschäft gemacht, die kleinen Bed and Breakfasts traf es hart. Deshalb hätten sie in den Kulturstädten, so der Verband Altroconsumo, besonders stark erhöht.

Im Süden gibt es noch Spielraum

Doch es gibt in Italien Regionen, in denen der Urlaub günstiger kommt, davon ist Gianluca Di Ascenzo überzeugt, der Präsident des Verbraucherverbandes Codacons: "Ganz sicher findet man in Süditalien noch Urlaubsorte, wo man weniger ausgibt, weil das Leben im Allgemeinen im Süden etwas weniger kostet. Naja und dann gibt es luxuriösere Urlaubsorte, die berühmt sind, und die werden die Krise nicht merken."

Strandurlaub wird für alle teurer

Gerade der Urlaub am Stand ist beliebt, bei den Italienerinnen und Italiener genauso wie bei den Touristen. In dieser Saison müssen alle tiefer in die Tasche greifen. Wer sich einen Sonnenschirm und zwei Liegen mieten will, sollte sich auf Preissteigerungen zwischen vier und zehn Prozent einstellen. Am Wochenende werden rund 30 Euro für einen Tag fällig, in der höheren Kategorie können es schon mal 100 Euro sein.

Auch Essen und Getränke kosten mehr, ob nun direkt am Strand oder am Abend in der Pizzeria. Oder auch ein kühles Eis, denn die rund 39.000 Eisdielen im Land müssen selbst mehr Geld für Energie, Milch, Zucker und Eier ausgeben.

Verkehrsmittel vermutlich der größte Posten

Vor allem aber schlagen die Ausgaben für die Verkehrsmittel zu Buche, ob nun für den Flug, die Fähre oder die Fahrt mit dem eigenen Auto. Auch wenn die italienische Regierung bereits seit März die Verbrauchssteuern auf Benzin und Diesel gesenkt hat. Gianluca Di Ascenzo verweist auf Berechnungen, denen nach ein zehntägigen Urlaub im Vergleich zum letzten Jahr zehn bis 15 Prozent mehr kostet. Das bedeutet pro Person 200 Euro mehr.

Die Bahn ist in vielerlei Hinsicht eine Alternative

Doch der Urlauber kann auch sparen und umsteigen, beispielsweise auf die Bahn. Die sei nicht nur billiger. So erklärt Gianluca Di Ascenzo, dass nach Berechnungen vom Verbraucherverband Codacons die Preise um etwa neun Prozent gesunken seien. Es gäbe Angebote und Vereinbarungen bei den Preisen, sodass der Schienenverkehr nachhaltiger ist als der Straßenverkehr. Außerdem gibt es immer mehr Orte, die man mit besonderen und historischen Zügen erreichen kann. Da wird die Fahrt schon zu einem wunderbaren Urlaub.

"Hier ist Bayern": Der BR24 Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!