Urlaub in Europa: Diese Regeln gelten am Reiseziel

Türkei: Reisende benötigen HES-Code

In der Türkei gibt es keine Impfpflicht, wer nicht will, muss sich nicht impfen lassen. Im Frühjahr hat die Regierung angekündigt, alle in der Tourismusbranche arbeitenden Menschen impfen zu lassen. Trotzdem trifft man aber in den Touristengebieten – aber auch sonst in der Türkei – immer wieder Menschen bzw. im Tourismus Beschäftigte an, die sich aus unterschiedlichen Gründen nicht impfen lassen wollen.

Im gesellschaftlichen Leben wird zwischen Geimpften und Nicht-Geimpften nicht unterschieden. Zwar gibt es Ansätze, Überlegungen, Äußerungen, wonach es in gewissen Bereichen eine positive Diskriminierung für Geimpfte geben soll – beschlossen oder eingeführt ist es aber bislang nicht.

Einen Impfpass gibt es auch in der Türkei. Mit Ausnahme von Kindern, deren Kinderkrankheiten-Impfungen dort eingetragen werden, besitzt so einen Pass aber kaum jemand. Den Impfnachweis bietet eine App.

Wer in die Türkei reisen will, muss ein Formular im Internet ausfüllen. Danach wird ein sogenannter HES-Code vergeben. Den muss man bei Kontrollen vorzeigen, beim Einchecken aber auch später beim Einkauf im Shoppingcenter. Voraussetzung für den Code ist entweder:

ein negativer PCR Test – nicht älter als drei Tage

ein Antigentest - nicht älter als zwei Tage

eine vollständige Impfung, die mindestens zwei Wochen her ist

oder eine überstandene Covid-Infektion innerhalb des letzten halben Jahres

Ist man dann drin in der Türkei, müssen überall Masken getragen werden. Daran halten sich allerdings immer weniger Leute. Deshalb steigt die Zahl der Covid-Infektionen im Moment wieder deutlich.

Autor: Christian Buttkereit

Österreich: "3G"-Regel gilt bei jeder Aktivität

Wer aus Deutschland nach Österreich einreist, der muss mit Grenzkontrollen rechnen. Denn für den Urlaub in Österreich ist ein Nachweis einer vollständigen Impfung, eines Tests (Antigen-Test maximal 48 Stunden alt, PCR-Test maximal 72 Stunden alt) oder einer in den letzten 180 Tagen überstandenen Infektion notwendig. In Österreich heißt das "3G". Wer diesen Nachweis nicht erbringen kann, muss sich online registrieren und innerhalb von 24 Stunden nach Einreise einen Test nachholen.

Beim Urlaub in Österreich selbst ist eine vollständige Impfung nicht verpflichtend, aber sicher von Vorteil, denn die sogenannte "3G"-Regel gilt bei quasi jeder Aktivität. Ob Schwimmbad, Restaurantbesuch, Kino oder Konzert – rein darf nur, wer nachweisen kann, dass er vollständig geimpft, getestet oder genesen ist. Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss sich also regelmäßig in einer der vielen öffentlichen Teststraßen testen lassen.

Autor: Christian Limpert

Kroatien: Onlineregistrierung für Urlauber empfohlen

Am einfachsten ist die Einreise nach Kroatien mit dem digitalen EU-COVID-Zertifikat. Wer das nicht hat, benötigt für die Einreise – egal ob per Pkw oder Flugzeug – einen Nachweis über eine vollständige Impfung, einen aktuellen Test oder eine überstandene Infektion. Um die Kontrollen zu beschleunigen, empfiehlt sich eine Onlineregistrierung bei den kroatischen Behörden vor der Einreise, hierbei muss auch der Aufenthaltsort angegeben werden.

Urlauberinnen und Urlauber, die es dann an ihr Urlaubsziel in Kroatien geschafft haben, können ihren Impfnachweis oder das EU-COVID-Zertifikat getrost im Hotelzimmer lassen. Weder in Hotels, noch auf Campingplätzen, in Restaurants oder an Stränden gibt es Kontrollen. Einzige Ausnahme: bei Veranstaltungen mit mehr als 50 Personen gilt ein Impf- oder Testnachweis.

Zum 31. Juli wollen kroatische Behörden die bestehenden Corona-Regeln in Kroatien überprüfen. Änderungen der Maßnahmen nach diesem Datum sind möglich.

Autor: Christian Limpert

Griechenland: Nicht-Geimpfte sollten Zeit fürs Testen einplanen

Seit Griechenland die Tourismussaison Mitte Mai eröffnet hat, versucht die Regierung den Spagat zu schaffen: Einerseits sollen die Touristen nach Griechenland kommen, gleichzeitig möchte man steigende Infektionszahlen unbedingt vermeiden.

Deswegen gilt nach wie vor: Wer nach Griechenland einreist, muss entweder einen negativen Covid-Test, eine Bestätigung, dass man bereits an Covid-19 erkrankt war, oder einen Impfnachweis vorzeigen. Was den Impfnachweis angeht, erkennen die griechischen Behörden mittlerweile auch den gelben Impfpass aus Papier an. Am unproblematischsten funktioniert die Einreise aber mit dem digitalen Impfpass.

Der hilft einem auch im Land weiter. Denn es wird immer deutlicher: Im Kampf gegen die Pandemie setzt die griechische Regierung voll aufs Impfen. So gilt in Griechenland beispielsweise eine Impfpflicht für Beschäftigte in der Pflege und ab 1. September im gesamten Gesundheitssektor. Doch auch im täglichen Leben erhöht die Regierung den Druck sich impfen zu lassen – und das hat auch Auswirkungen auf die Touristen. So erhalten nur noch geimpfte Personen Zutritt zu den Innenbereichen von Bars, Klubs, Theatern oder Sportstadien.

Grundsätzlich kann man sich aber als Tourist auch ungeimpft recht frei bewegen. Allerdings sollte man beispielsweise bei Reisen innerhalb des Landes ein wenig mehr Zeit fürs Testen einplanen: Wer zum Beispiel vom Festland auf eine der griechischen Inseln reisen möchte, braucht ebenfalls wieder entweder eine Impfnachweis, eine Bestätigung, dass man bereits an Covid-19 erkrankt war oder eben einen negativen Corona-Test.

Autorin: Verena Schälter

Grafik: Covid-19-Fallzahlen in europäischen Reisezielen