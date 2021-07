BR24live: Ferienstart in Bayern - Alle Tipps für Ihren Urlaub

In vielen Ländern Europas steigen die Infektionen mit Covid-19 wieder rasant an. Die Regierungen erlassen daher eine Reihe von Maßnahmen, um die Inzidenzen niedrig zu halten. Wer daher seinen Urlaub außerhalb Deutschlands plant, sollte sich bereits im Vorfeld gut informieren. Oftmals werden schon für die Einreise gewisse Dokumente verlangt. Wie die Lage vor Ort in den Urlaubsländern ist und was Urlauber beachten müssen - darüber berichten wir ausführlich in einem BR24live um 16.45 Uhr.

Spanien: Impfzertifikat spielt bisher kaum eine Rolle

In Spanien macht es im täglichen Leben bisher kaum etwas aus, ob man ein Impfzertifikat hat oder nicht. Geschäfte sind für Geimpfte und Nicht-Geimpfte ohne größere Einschränkungen geöffnet, die Gastronomie ebenfalls.

Zum Artikel: Urlaub in Risiko- und Hochinzidenzgebieten: Die neuen Regeln

Die erste spanische Region, die an diesem Modell etwas geändert hat, ist Galizien im Nordwesten: Seit dem Wochenende gelten schärfere Regeln für Restaurantbesuche in Orten mit hohen Corona-Fallzahlen. Nur noch Gäste mit Impfzertifikat, einem Nachweis über eine überstandene Covid-19-Erkrankung in den vergangenen sechs Monaten oder einem aktuellen negativen Testergebnis kommen rein. Geimpft, genesen oder getestet wird also quasi gleichgesetzt.

Seit Montag gilt diese Regel auch auf den Kanarischen Inseln. Spanien gehört zu den Ländern, die sich schon früh für das digitale europäische Impfzertifikat stark gemacht haben. Der QR-Code wird daher als Nachweis akzeptiert, aber auch das klassische Impfbuch.

Wer von Deutschland nach Spanien reist, braucht all das im Moment allerdings nicht: Die spanischen Behörden verlangen weder einen Corona-Test, noch Impf- oder Genesungsnachweis für die Einreise von deutschen Urlaubern. Aber: Eine Online-Anmeldung vorab ist Pflicht – über das Portal "Spain Travel Health". Und dort bekommt man einen QR-Code, der am Flughafen gescannt wird.

Autor: Oliver Neuroth

Italien: Wer rein will, braucht den Green Pass

In Italien gelten Einschränkungen für Nicht-Geimpfte ab dem 6. August, egal ob für Einheimische oder Ausländerinnen und Ausländer. Die Grundregel lautet dann: Wer das Impfzertifikat der Europäischen Union hat, den sogenannten Green Pass, kann sich in diesem Sommer in Italien leichter bewegen. Er ist der Zugangsschlüssel für viele Orte.

Zum Beispiel ist ab dem 6. August der Gang in eine Espresso-Bar, für viele Italienerinnen und Italiener Teil des morgendlichen Rituals, nur noch möglich mit dem Green Pass. Gleiches gilt für den Restaurantbesuch am Abend. Allerdings nur für drinnen, in den Außenbereich von Bars und Restaurants kann jede und jeder auch ohne Impf- oder Testnachweis. Das selbe Prinzip gilt für Schwimmbäder, Wellnesscenter und Fitnessstudios – in Innenräumen ist der Green Pass Pflicht, draußen nicht.

Immer vorzeigen muss den Green Pass, wer ins Museum, ins Theater, ein Konzert oder ins Stadion will. An all diesen Orten mit Green Pass-Pflicht gilt, dass alle Besucherinnen und Besucher trotzdem die Abstands- und Maskenregeln einhalten müssen. Also, mindestens ein Meter Distanz halten und einen Mund- und Nasenschutz tragen.

Wichtig: Kinder unter zwölf Jahren sind von diesen Regeln ausgenommen. Ministerpräsident Draghi sagt: Die Green Pass-Vorschrift sei keine Willkür, sondern diene dazu, die Ausbreitung des Virus einzudämmen – helfe damit auch, die Wirtschaft vor weiteren Rückschlägen zu schützen. Kritiker, unter anderem von der rechten Lega, sprechen von einer Impfpflicht durch die Hintertür.

Autor: Jörg Seisselberg

Frankreich: Impfpflicht für bestimmte Berufe

In Frankreich dagegen wird eine Impfpflicht für Gesundheits- und Pflegepersonal sowie für alle Rettungskräfte inklusive Feuerwehr eingeführt und greift ab dem 15. September. Wer sich weigert, dem droht zwar nicht die Entlassung, aber eine befristete Freistellung ohne Lohnfortzahlung.

Zweite zentrale Säule des Krisengesetzes ist die Ausweitung des Gesundheitspasses. Der Impf- oder Testnachweis gilt bereits seit vergangener Woche in Kinos, Theatern oder Museen. Ab nächster Woche wird er auch für alle Franzosen oder Touristen verpflichtend, die in ein Café oder Restaurant gehen wollen, drinnen wie draußen. Außerdem muss der Pass im TGV oder in Fernbussen vorgezeigt werden, ansonsten drohen Strafen.

Die lokalen Behörden können die Nachweispflicht auch auf bestimmte größere Einkaufszentren ausdehnen. Die Inzidenzwerte in Frankreich schießen derweil in die Höhe. Landesweit liegt der Wert bereits wieder bei über 160, in den Urlaubsregionen noch wesentlich höher. An der südfranzösischen Atlantikküste erreicht der Inzidenzwert circa 300, am Mittelmeer teilweise sogar bis zu 600.

Autor: Cai Rienäcker

Grafik: Corona-Inzidenzen europäischer Länder