Urlaub in Deutschland: Was ist in welchen Bundesländern möglich?

Endlich Pläne für den Sommer-Urlaub machen – danach sehnen sich momentan wohl die meisten Deutschen. Doch dieser wird heuer bestimmt nicht wie gewohnt ablaufen. In ganz Deutschland gelten weiterhin die Kontaktbeschränkungen wegen der Coronavirus-Pandemie. Bund und Länder haben sich darauf geeinigt, diese bis zum 29. Juni zu verlängern.

Ab dem 28. Mai gibt es in keinem deutschen Bundesland mehr ein Einreiseverbot für Touristen aus anderen Bundesländern, von kleineren regionalen Ausnahmen abgesehen.

Hygieneregeln gelten auch in Hotels

Hotels, Ferienwohnung und Campingplätze dürfen überall wieder Gäste empfangen, die Restaurants ebenso. Die Abstands- und Hygieneregeln gelten auch in Hotels. Bei Check-in und Check-out sollen die Kontakte zwischen Personal und Gästen auf ein Minimum reduziert werden. Betreiber der Unterkünfte müssen den vorgeschriebenen Mindestabstand und die Hygieneregeln sicherstellen können. So dürfen sich etwa die Gäste beim Frühstück vielerorts nicht selbst am Buffet bedienen. Reservierungen sind nicht vorgeschrieben, Hotels empfehlen das aber, denn mit Blick auf Pfingsten sind zahlreiche Herbergen gut gebucht.

Von Bundesland zu Bundesland gelten teils unterschiedliche Einschränkungen. Bars, Freibäder und Freizeitparks sind nicht überall geöffnet. Hier die Bundesländer im Einzelnen.