Urlaub in Corona-Zeiten: Reiserückkehrer im Fokus

In einem Punkt sind sich die Gesundheitsminister von Bund und Ländern offenbar einig: Die Rückkehrer aus Corona-Risikogebieten können zur Gefahr werden. Die bayrische Gesundheitsministerin Melanie Huml sieht Handlungsbedarf. Nach einer Schaltkonferenz mit ihren Ressortkollegen am Mittwoch sagte sie im Bayerischen Rundfunk, man habe ein gemeinsames Ziel und das sei, ein besonderes Augenmerk auf die Reiserückkehrer zu richten. Wie das genau aussehen soll, darüber gibt es noch keine endgültige Einigung. Die soll erst morgen kommen, in einer weiteren Schalte. Aber vieles deutet auf Testzentren an deutschen Flughäfen hin.

Ärztekammer hält Testzentren für sinnvoll

Also jeder Reisende, der aus einem Corona-Hotspot kommt, muss sich noch direkt am Flughafen testen lassen. Der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach ist dafür. Auf Twitter schrieb er, mit Tests an Flughäfen könne man alle Personen nachvollziehen, die mit Infizierten in Kontakt waren.