Unwetterwarnung vor orkanartigen Böen an den Alpen

Deutschland unter Tiefdruckeinfluss

Laut DWD bleibt Deutschland unter Tiefdruckeinfluss: Schon am Donnerstag weht an der Ostsee ein kräftiger Wind um West mit steifen bis stürmischen Böen. Abends erwarten die Meteorologen im Schwarzwald deutlich zunehmenden Südwestwind mit Sturm- und schweren Sturmböen in den Hochlagen; in der Nacht zum Donnerstag dann im Hochschwarzwald, später auf den Alpengipfeln Orkanböen.

Zwischen dem südlichen Oberrhein und dem südlichen Alpenvorland wird auch von West nach Ost stark auffrischender Westwind mit Sturm- bis schweren Sturmböen erwartet, vereinzelt sind auch orkanartige Böen nicht ausgeschlossen.

Schneefallgrenze sinkt

Zudem sinkt die Schneefallgrenze - in der kommenden Nacht im Schwarzwald und an der Alb auf 600 Meter, später an den Alpen und im Bayerischen Wald auf 800 Meter. Im Schwarzwald und im Allgäu werden oberhalb von 1.000 Metern rund 15 Zentimeter Neuschnee in sechs Stunden erwartet. Sonst dürften zwischen 5 und 10 Zentimeter Neuschnee fallen. Auf den Straßen kann es teils glatt werden.

Erneuter Dauerregen erwartet - Pegel steigen

Zudem setzt im südlichen Bayern am Nachmittag ein etwa 24-stündiger Dauerregen ein. Laut Hochwasserlagebericht steigt dadurch das Hochwasserrisiko an. Im südlichen Bayern kommt es vereinzelt zu Anstiegen in die Meldestufe 1 bis 2. Auch am Wochenende seien erhöhte Wasserstände zu erwarten, hieß es.