Unwettereinsätze in Teilen Bayerns - weiter hohe Gewitter-Gefahr

Polizei und Feuerwehr hatten mit den Gewittern, die am Montag bereits über Südbayern und die Oberpfalz zogen, gutzutun. Die Gewitterlinie entlang der Donau und etwas südlich davon brachte auch teils Sturmböen von bis zu 100 km/h.

Blitzeinschlag in einem Feld

In der Oberpfalz musste die Feuerwehr nach einem Blitzeinschlag ein brennendes Feld bei Wald im Landkreis Cham löschen. In Furth im Wald wurden Gullydeckel aus der Straße gedrückt, in Pfakofen im Landkreis Regensburg blockierten umgestürzte Bäume die Fahrbahn.

Auch in Oberbayern mussten Einsatzkräfte ausrücken. In den Landkreisen Dachau, Fürstenfeldbruck und Erding lagen umgestürzte Bäume und abgebrochene Äste auf Straßen. In Karlshuld im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen (Oberbayern) fielen in einer Stunde fast 30 Liter Regen pro Quadratmeter, in Wertingen und Rain am Lech (beides Schwaben) waren es rund 23 Liter/m².

Gewittrige Aussichten für Bayern

In Franken bleibt es am Nachmittag recht freundlich mit Sonne und Wolken, dort ist die Luft trockener. Im übrigen Bayern, also in Schwaben, Ober- und Niederbayern sowie in der Oberpfalz ist die Luft feuchter. Je nachdem, wie stark die Sonne diese Luftmasse aufheizt, können von Westen her kräftige Gewitter durchziehen. Mit Hagel, Starkregen und Sturmböen.

Wie so oft bei diesen Wetterlagen kann es jeden treffen, muss aber nicht. Auch abseits der Gewitter weht heute ein kräftiger Wind, zum Teil mit stürmischen Böen.