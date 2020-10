Unwetter - Zehn Menschen an der Côte d'Azur vermisst

Nach starken Überschwemmungen suchen Rettungskräfte aktuellen Angaben zufolge nach zehn Vermissten. Unter ihnen sind zwei Feuerwehrleute, deren Fahrzeug während eines Einsatzes am späten Abend von den Fluten mitgerissen wurde. Zwei Bewohner waren in einem Dorf rund 50 Kilometer nördlich von Nizza vor dem steigenden Hochwasser auf das Dach ihres Hauses geflüchtet. Das Haus stürzte nach Behördenangaben ein. Die beiden wurden von den Fluten mitgerissen.

Behörden mahnen zur äußersten Vorsicht

Die Behörden forderten die Bewohner der Region auf, zu Hause zu bleiben. Medienberichten nach sind noch Tausende Haushalte in der Küstenregion Bretagne ohne Strom. In vielen Gemeinden stürzten Bäume um, eine Brücke wurde von Wassermassen weggeschwemmt. Ein Vertreter der Präfektur Alpes-Maritimes sprach von einer noch nie dagewesenen Lage. Große Gebiete seien von Überschwemmungen betroffen und mehrere Dörfer von der Außenwelt abgeschnitten.

Starkregen als Ursache

Schwere Regenfälle in der Region um Nizza haben die Überschwemmung ausgelöst. Sie sollen auch in der Nacht zum Samstag anhalten. In Nizza wird mit gefährlichen Flutwellen gerechnet. Der Flugverkehr nach Nizza ist eingestellt, sämtliche Bahnhöfe in der Region geschlossen.