Wie sich Deutschland auf Starkregen einstellen muss

Die Bilder der Ahrtaler Flutkatastrophe aus dem vergangenen Juli sind noch absolut präsent. Die materiellen Schäden beliefen sich auf Milliarden. Doch vor allem kamen mehr als 130 Menschen in den Wassermassen ums Leben. Und auch Teile Bayerns waren vom Starkregen betroffen, zum Beispiel Gebiete in Franken und in Oberbayern im Berchtesgadener Land. Wie können wir uns vor solchen Gefahren schützen?

Antworten auf diese Frage gibt eine Studie der TU Kaiserslautern und der Münchner Universität der Bundeswehr. Sie wurde am Montag auf der Messe für Kreislaufwirtschaft und Wasserversorgung IFAT in München vorgestellt. Die Forschenden haben darin zunächst eine Bestandsaufnahme dazu gemacht, wie es momentan um den Schutz vor Starkregen steht. Das Ergebnis ist ernüchternd.

Starkregen-Gefahr besteht überall

Auch nach den Flutkatastrophen der vergangenen Jahre sind Gemeinden in Deutschland schlecht auf Starkregen vorbereitet - obwohl Extremwetterereignisse durch den Klimawandel immer häufiger werden. Außerdem gebe es Sturzfluten nicht nur in klassischerweise regenreichen Gebieten in Nordrhein-Westfalen oder Bayern, sagt Professor Frank Wolfgang Günthert von der Münchner Universität der Bundeswehr. Seine Untersuchungen zeigten, dass Starkregen überall auftreten kann. Es gehe darum, zu ermitteln, wo die Gefahr wie hoch ist. Deshalb fordert Günthert verpflichtende Risiko-Karten für alle Kommunen.

Experte: Risiko-Karten sollten zur Pflicht werden

Darauf sollen Anlieger sehen, wie groß die Überflutungsgefahr in ihrer Straße und an ihrem Haus ist. "Die Menschen sind viel zu schlecht darüber informiert, in welcher Gefahr sie leben", so Günthert. Das ließe sich aber sehr gut in Gefahrenkarten ermitteln.

So wüsste jeder, welche Gebiete bei Starkregen wie sehr überflutet werden. Und dann könne man sich auch davor schützen. Zum Beispiel Dächer begrünen, Keller abdichten und die Kanäle gegen Wasserrückstau sichern. Abgesehen davon, was einzelne Privatpersonen tun könnten, fordern die Forschenden aber auch dringend ein bundesweites Risikomanagement gegen Starkregen.

Verantwortlichkeit und Finanzierung klären

Die politische Forderung, die sich aus der Studie ergibt, ist deutlich. Bund, Länder und Kommunen müssten untereinander klären, wer für den Schutz vor Starkregen zuständig ist. Wegen der hohen Kosten hätten die allermeisten Gemeinden noch nichts unternommen.

In Bayern etwa haben Günthert zufolge nur rund 100 von 2.000 Gemeinden das Thema in Angriff genommen. Obwohl das bayerische Umweltministerium angibt, dass ausreichend Fördermittel zur Verfügung stünden, um Gemeinden dabei zu unterstützen, Konzepte für ein Risikomanagement zu entwickeln. Man appelliere an die Kommunen, von den Fördermöglichkeiten Gebrauch zu machen.

Das Problem ist, dass es erst dann so richtig teuer wird, wenn es um tatsächliche bauliche Veränderungen geht. Davor schrecken viele Kommunen momentan zurück, zeigt die Studie. Gemeinden müssten also zum Schutz gegen Starkregen verpflichtet – aber gleichzeitig stärker finanziell unterstützt werden.

Umweltministerium will Nationale Wasserstrategie umsetzen

Das Bundesumweltministerium will sich für einen besseren Wasserhaushalt einsetzen, das hat die Ampelregierung im Koalitionsvertrag angekündigt. Umweltministerin Lemke plant, mit Ländern und Kommunen zusammenzuarbeiten.

Es gehe darum, passgenaue Schutzmaßnahmen für unterschiedliche Regionen zu entwickeln, sagte die Ministerin auf der Umweltmesse IFAT. Das Ziel seien Landschaften mit Böden, die Wasser effektiv speichern können, so Lemke. Natürliche Auen, intakte Wälder oder artenreiches Grünland zum Beispiel. Denn das helfe sowohl gegen Trockenheit als auch gegen Überflutungen.