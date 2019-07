Unwetter verwüsten Küstenorte in Italien

Mitten in der Urlaubssaison haben Unwetter an der italienischen Adriaküste schwere Verwüstungen angerichtet. Betroffen waren vor allem die Regionen Emilia-Romagna um Rimini, die Marken um die Stadt Ancona und die Abruzzen. Dort, in der Hafenstadt Pescara, gingen Berichten zufolge Hagelkörnern "so groß wie Orangen" nieder. 18 Menschen wurden hier verletzt.

Krankenhausmitarbeiter in Pescara sagten der Nachrichtenagentur Ansa, die Hageltreffer hätten meist am Kopf Wunden verursacht, die genäht werden mussten, und Prellungen. Fahrzeuge wurden in der Stadt von den Regenmassen weggespült. Östlich der Hafenstadt, in Venafro, zerschlug der Hagel Fenster- und Autoscheiben.