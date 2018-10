Unwetter verbreiten Chaos auf Mallorca

In der Gemeinde Sant Llorenç im Osten der spanischen Urlaubsinsel trat gestern ein Sturzbach über die Ufer. Die Wassermassen rissen am Abend zahlreiche Autos mit, wie auf Bildern und Videoaufnahmen von Medien und des Wetterdienstes der Balearen zu sehen war. Einige Autofahrer seien am späten Abend wegen der Überschwemmungen noch in ihren Fahrzeugen gefangen gewesen, so die Zeitung "Diario de Mallorca".

Das Unwetter verursachte auch in anderen Regionen der Insel Chaos und Überschwemmungen. Betroffen war aber vor allem der Osten Mallorcas. Mehrere Landstraßen und Häuser waren dort unter Wasser. Auf dem Flughafen von Palma kam es zu Verspätungen.