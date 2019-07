Unwetter, Tornado, Hochwasser

Erst Rekordhitze, dann Temperatursturz und Dauerregen. Bereits am Wochenende musste die Feuerwehr auch in Bayern ausrücken um vollgelaufene Keller auszupumpen. Am stärksten hat es jedoch Italien und Österreich erwischt.

Erdrutsch in Oberbayern

Polizei und Feuerwehr haben die B21 zwischen dem Grenzübergang Melleck-Steinpass und Schneizlreuth in beiden Richtungen gesperrt. Dort ist eine Schlammlawine abgegangen. Laut der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd ging die Mure nach den Regenfällen der Nacht gegen 5 Uhr auf deutscher Seite vor der Einfahrt zum Steinpass-Tunnel nieder. Die Straße bleibt vorerst gesperrt. Einsatzkräfte der Feuerwehr sind dabei, die Straße freizuräumen. Auch ein Bagger wurde angefordert. Wann die B21 wieder freigegeben werden kann, ist noch unklar. Zuerst müsse geprüft werden, ob weitere Sicherheitsmaßnahmen nötig sind, damit nicht weiterer Schlamm und Geröll abrutschen.

1.000 Feuerwehrleute in Österreich im Einsatz

Stundenlang dauerte der Regen, Hagel und Sturm im Bezirk Leibnitz in der Steiermark an. Die Folge: abgedeckte Dächer, überflutete Keller und Straßen. Die Feuerwehr war im Dauereinsatz, um die zerstörten Dächer abzudecken und Keller auszupumpen. Im obersteirischen Palfau wurden sechs Bergretter durch einen Blitzschlag nach der Bergung eines verunglückten Kletterers verletzt. Bereits am Samstag ging eine Mure im Bereich Kirschdorf Kaiserbachtal in Tirol ab. Drei Millionen Euro Hagelschaden meldeten Landwirte an diesem Wochenende, rund 12.000 Hektar Land seien davon betroffen. Die Österreichische Hagelversicherung meldet zerstörte Getreide-und Maisfelder, aber auch Schäden im Weinbau.

In Italien starben mehrere Menschen

Eine Frau starb in der Nacht zum Sonntag in ihrem Wagen, das bei Rom von einem Windstoß erfasst und weggeschleudert wurde. Der Bürgermeister von Fiumicino in der Region Latium berichtet auf Facebook von einem gewaltigen Tornado.