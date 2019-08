vor etwa einer Stunde Artikel mit Video-Inhalten

Unwetter sorgen in Deutschland und Luxemburg für Schäden

Durch West- und Süddeutschland sind am Abend heftige Gewitter gezogen. An der Grenze zwischen Bayern und Baden-Württemberg musste das Taubertal-Festival unterbrochen werden. In Luxemburg richtete ein Tornado schwere Schäden an.