Unwetter richten Schäden in Europa an - vor allem in Italien

In Italien sind mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen. In der Gegen rund um Rom starben drei Menschen, als Bäume auf ihre Autos stürzten, in Südtirol wurde ein Feuerwehrmann von einem herabstürzenden Baum getroffen, genauso in Neapel und Venetien. Eine Frau wurde in Ligurien durch herumfliegende Gegenstände getötet. Ein Segler, der vor der Küste Kalabriens unterwegs war, gilt weiter als vermisst. In vielen Teilen des Landes gelten wegen der heftigen Regenfälle und des starken Windes nach wie vor Unwetterwarnungen. Vielerorts bleiben die Schulen heute geschlossen.

Markusplatz in Venedig musste evakuiert werden

Venedig meldete das schlimmste Hochwasser seit zehn Jahren. Auf dem berühmten Markusplatz stand das Wasser zwischenzeitlich 1,56 Meter hoch. Er musste evakuiert werden und blieb für einige Stunden gesperrt, da er selbst über Holzstege nicht mehr sicher überquert werden konnte.

An der Küste Liguriens wurden die Häfen mittlerweile gesperrt, weil Wellen von bis zu zehn Metern Höhe auf Land trafen. Ankommende Schiffe, etwa bei Genua, müssen nun warten, bis sich der Sturm gelegt hat. Bei Rapallo, etwa 30 Kilometer südlich von Genua, riss der Wind mehrere Luxusjachten los und drückte sie ans Ufer. Insgesamt waren rund 22.000 Haushalte in Ligurien vorübergehend ohne Strom.

Im Osten-Österreichs, in Osttirol und Kärnten, müssen viele Schulkinder heute ebenfalls zuhause bleiben, da in einigen Regionen bereits Hochwasser herrscht und weitere schwere Regenfälle erwartet werden. In Frankreich sind mehr als 1.300 Haushalte nach einem Wintereinbruch ohne Strom, bei Lyon steckten etwa 800 Autos im Schnee fest.

Verkehrsbehinderungen durch Sturm in Bayern

Auch in Bayern macht sich der Sturm bemerkbar. Auf vielen Straßen liegen große Äste, etwa auf der A 93 im Inntaldreieck. In Niederbayern war die A93 bei Mainburg kurzzeitig wegen umgestürzter Bäume blockiert. Der Fahrer eines Kleinbusses konnte einem Baum nicht mehr rechtzeitig ausweichen, ein Ast krachte durch die Windschutzscheibe. Durch die Splitter wurde der Fahrer leicht verletzt.

Autobahnen und Bahnstrecken gesperrt

Auch auf der A95 bei Penzberg und der A 96 bei Inning am Ammersee lagen umgeknickte Bäume auf der Fahrbahn, Behinderungen gab es auch auf der Staatsstraße zwischen Bad Tölz und Tattenkofen. Die A8 ist im Moment Richtung Salzburg zwischen Grabenstätt und Bergen gesperrt.

Auch im Bahnverkehr kommt es zu Störungen. Wegen Bäumen auf den Gleisen ist die Strecke zwischen Garmisch-Partenkirchen und Mittenwald derzeit gesperrt. Es gibt einen Ersatzverkehr mit Bussen.