Unwetter in Österreich: Mann stirbt nach Erdrutsch

Nach tagelangen heftigen Regen- und Schneefällen ist in Österreich ein 80-Jähriger tödlich verunglückt. Der Mann wurde von einem Erdrutsch verschüttet und konnte nur noch tot geborgen werden, wie die Polizei mitteilte. Ein Suchhund habe ihn entdeckt.

Sein Haus in Bad Kleinkirchheim in Kärnten war von dem schweren Geröll zu großen Teilen zerstört worden. "Er wurde von den Erdmassen begraben", sagte Bürgermeister Matthias Krenn nach einer Suchaktion.

Schlimme Lage in Kärnten

Die Sorge vor weiteren folgenschweren Erdrutschen und auch vor Hochwasser bestimmte am Montag in allen von den Unwettern betroffenen Regionen Österreichs die Situation.

Besonders schlimm war die Lage in Kärnten. Hier begruben Schlamm- und Gerölllawinen mehrere Straßen unter sich. Wegen Lawinengefahr wurde auch die Tauernautobahn gesperrt. Seit Sonntag gab es in Kärnten mehr als tausend Feuerwehreinsätze, rund 1.400 Haushalte waren am Montagvormittag noch ohne Strom. Im Gurktal erreichte der Hochwasserpegel der Gurk seinen höchsten Stand seit 30 Jahren. Mehrere Familien mussten ihre Häuser verlassen.

Extreme Niederschläge am Wochenende

In Teilen Österreichs hat es seit Anfang November bereits viermal so viel geregnet und geschneit wie sonst in diesem Zeitraum. Über das Wochenende waren in Oberkärnten, Osttirol und den südlichen Regionen von Salzburg stellenweise 200 bis 300 Millimeter Niederschlag gefallen. Auch am Dienstag soll es in Oberkärnten und Osttirol weiter regnen und schneien, allerdings nicht mehr so extrem wie in den vergangenen Tagen. Mit "nachhaltigen Entspannung" ist dann ab Mittwoch zu rechnen.

Auch im Bundesland Salzburg waren seit Sonntag rund 35 Gemeinden von Starkregen, Hochwasser und Schlammlawinen betroffen. Zu dramatischen Szenen kam es in Bad Gastein, wo in der Nacht eine Lawine zwei Wohnhäuser aufeinander schob und zerstörte. Aus beiden Häusern wurde je eine Frau verletzt geborgen.

Zugstrecken und Straßen gesperrt

Im Südtriroler Pustertal entgleiste ein Zug, als eine Gerölllawine auf die Gleise niederging. In dem Zug befanden sich drei Zugbegleiter und ein Passagier. Sie konnten alle unverletzt gerettet werden, die Strecke wurde gesperrt. Auch viele andere Zugstrecken im Westen und Süden Österreichs waren oder sind gesperrt. Fernzüge waren ebenfalls betroffen, unter anderem auf der Tauernstrecke. Teilweise war nicht einmal Schienenersatzverkehr möglich, weil auch Straßen gesperrt waren. Der Brenner wurde dagegen wieder für den Zugverkehr geöffnet.