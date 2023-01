Unwetter in Kalifornien - Bewohner evakuiert, ein Kind gestorben

200.000 Haushalte ohne Strom

In mehreren Städten galten Evakuierungsanordnungen, schrieb die "Los Angeles Times". Fast 200.000 Haushalte waren nach Angaben der Website "PowerOutage" in der Nacht zum Donnerstag ohne Strom.

Grund für das Extremwetter ist nach Angaben des Wetterdienstes - wie bereits am Neujahrswochenende - ein sogenannter atmosphärischer Fluss: Der Begriff bezeichnet stark mit Feuchtigkeit angereicherte, sich über ein großes Gebiet erstreckende Luftmassen.

Dritte Wetterkatastrophe innerhalb von drei Wochen

Es handle sich bereits um das dritte solche Wetterereignis innerhalb von zwei Wochen, hieß es in der "Los Angeles Times". Zu Jahresbeginn waren mindestens zwei Menschen bei starken Unwettern in der Mitte Kaliforniens gestorben.

In der Metropole San Francisco wurden Dutzende Flüge abgesagt. Schulen in einem der Vororte der Stadt sagten vorsorglich für Donnerstag den Unterricht ab. Die Behörden im Norden Kaliforniens riefen Bürger dazu auf, den Straßen fernzubleiben.

"Wir erwarten, dass dies eine der herausforderndsten und wirkungsvollsten Sturmserien sein könnte, die in den letzten fünf Jahren in Kalifornien Einzug gehalten haben", sagte Nancy Ward, die neue Direktorin des Büros für Notfalldienste des kalifornischen Gouverneurs.

Zuerst Waldbrände, jetzt Überflutungen

Für den Süden Kaliforniens wurde erwartet, dass der Sturm über Nacht seinen Höhepunkt erreicht. Der meiste Regen wurde Meteorologen zufolge in Santa Barbara County und Ventura County erwartet. Die ersten Evakuierungen betrafen Menschen in Santa Barbara County - in Gebieten, die jüngst von drei Waldbränden betroffen gewesen waren.

Vertreter des Landkreises hatten zunächst keine exakte Zahl für die von Evakuierung betroffenen Menschen parat. Susan Klein-Rothschild, eine Sprecherin der lokalen Notfalleinsatzzentrale, ging jedoch von Hunderten Betroffenen aus.

Auch Promi-Ort Montecito betroffen

Unter den Städten, für die Evakuierungsanordnungen ergingen, war Montecito. Dort hatten im Januar 2018 riesige Felsbrocken, Schlamm und Trümmer aus den Bergen in Folge eines Sturms 100 Häuser zerstört, 23 Menschen kamen dabei ums Leben.

In der Stadt leben viele Prominente, darunter Talkshow-Moderatorin Oprah Winfrey sowie Prinz Harry und seine Frau Meghan mit ihren zwei Kindern. Der Feuerwehrchef in Montecito, Kevin Taylor, sprach von Wassermassen, die von den Bergen herabströmten und eine Gefahr darstellten. Andernorts wurden mehrere Abschnitte des Highway 1 an der Küste gesperrt.