Unwetter in Italien: Zwölf Tote auf Sizilien

Die schweren Unwetter in Italien haben weitere Todesopfer gefordert. Auf Sizilien starben insgesamt zwölf Menschen. Taucher bargen in der Nacht auf Sonntag neun Leichen aus einem gefluteten Landhaus auf Sizilien, wie die Feuerwehr mitteilte.

"Entsetzliche Tragödie"

Das Unglück geschah unweit von Palermo in Casteldaccia. Dort war der Wasserpegel eines Flusses wegen der heftigen Regenfälle in der Region rapide angestiegen, wie italienische Medien berichteten. Bei den Toten handele es sich um Angehörige zweier Familien, unter den Opfern seien auch kleine Kinder.

"Einige Familienmitglieder sind aus dem Haus gegangen, um etwas zu essen zu holen, die anderen zehn sind im Haus geblieben. Einer hat sich retten können, er ist auf einen Baum geklettert und hat um Hilfe gerufen. Die anderen neun sind alle tot gefunden worden, darunter leider auch drei Kinder." Giovanni Di Giacinto, Bürgermeister von Casteldaccia

Der Fluss habe nie eine Gefahr dargestellt. Der zuständige Staatsanwalt, Amborgio Cartosio, geht aber offenbar davon aus, dass das Haus illegal, also ohne Baugenehmigung erbaut worden sein könnte.

Weitere Tote auf Sizilien

Die neun Menschen sind nicht die einzigen Personen, die wegen der schweren Unwetter auf Sizilien gestorben sind: Ein Tankstellenbetreiber ertrank in der Nähe von Palermo, zwei weitere Menschen in der Nähe von Agrigent: Die beiden Italiener, die in Deutschland lebten, waren im Auto, als sie von den Wassermassen eines über die Ufer tretenden Flusses überrascht wurden. Noch immer sind Straßen überschwemmt, Zugstrecken blockiert. Häuser mussten evakuiert werden.

Wegen der Unwetter besucht Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte Sizilien. Er lasse sich aber auch durchgehend über die Situation in Norditalien informieren, so Conte. Denn dort sind nach schweren Unwettern Anfang der Woche immer noch tausende Menschen ohne Strom.