vor etwa einer Stunde

Unwetter in Italien - rund 300 Menschen evakuiert

Bei Castel Maggiore mussten rund 300 Menschen in Sicherheit gebracht werden, nachdem am Fluss Reno ein Damm gebrochen war. Auch in Umbrien, Kampanien und in den Abruzzen warnt der Zivilschutz vor Überflutungen.