Unwetter in Frankreich und Italien: Häuser weggerissen

Vermisste gefunden

Auch in Italien gab es Unwetter. 22 Menschen wurden zwischenzeitlich vermisst, 21 von ihnen wurden laut Behörden auf der französischen Seite der Grenze entdeckt. Unter ihnen sind auch vier Deutsche.

Im Aostatal waren einige Orte nach Erdrutschen und Brückenschäden zeitweise vom Verkehr abgeschnitten. Es gab Hunderte von Noteinsätzen in den italienischen Unwettergebieten seit Freitagabend. Ein 53-jähriger Feuerwehrmann starb. Tunnel wurden durch Wassermassen überflutet und Straßen mussten gesperrt werden. Besonders heftig traf es dabei die piemontesische Provinz Cuneo.

Mehrere Regionen betroffen

Schäden wurden auch aus Ligurien gemeldet. In Ventimiglia an der Grenze zu Frankreich sagte Bürgermeister Gaetano Scullino angesichts der Überschwemmungen: "Solch eine Katastrophe hat es seit 1958 nicht gegeben."

Heftige Regenfälle und Überschwemmungen gab es in der Nacht zum Samstag auch in den italienischen Regionen Lombardei und Venetien. In Venedig wurde die neue Hochwasserschutzanlage Mose hochgefahren, wie die Nachrichtenagentur Ansa schrieb.

Am Samstagmorgen hatte sich die Wetterlage an der französischen Grenze im Nordwesten Italiens wieder etwas beruhigt.