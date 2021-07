Mehr als 50 Tote durch Unwetter in China - neuer Taifun droht

Der Taiun "In-fa", der sich von der Ostküste Chinas ins Landesinnere bewegt, könnte "in der ostchinesischen Region zirkulieren und lange Perioden mit extrem starken Regenfällen bringen". Davor warnt die staatliche chinesische Wetterbehörde. Insbesondere Küstenregionen müssten sich auf starken Wind, Regen und eine stürmische See einstellen. Voraussichtlich am Wochenende werde der Taifun stärker besiedelte Gebiete erreichen.

Schwerste Regenfälle seit Jahrzehnten

Unterdessen waren Einsatzkräfte in der Provinz Henan, wo die Zahl der Todesopfer auf mindestens 51 stieg, weiter mit den Aufräumarbeiten beschäftigt. In der am stärksten betroffenen Stadt Zhengzhou, über der die schwersten Regenfälle seit Beginn der Aufzeichnungen vor rund 60 Jahren niedergingen, pumpten Feuerwehrleute das schlammige Wasser aus Tunneln und U-Bahn-Schächten, in denen Anfang der Woche mindestens zwölf Menschen ertrunken waren. Einsatzkräfte retteten Menschen unter anderem mit Bulldozern vor den Fluten.

Zhengzhou: Schäden in Milliardenhöhe

Die Unwetter haben allein in der Zehn-Millionen-Einwohner-Stadt einen Schaden von 65,5 Milliarden Yuan (8,5 Milliarden Euro) verursacht, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Henan, Chinas drittbevölkerungsreichste Provinz mit fast hundert Millionen Einwohnern, wurde in den vergangenen Tagen von Rekordniederschlägen heimgesucht, die Straßen in schlammige Sturzbäche verwandelten.

Chinesische Stadt Xinxiang als neues Opfer der Unwetter

In der Nacht zum Freitag überschwemmten zudem heftige Regenfälle mehrere Gebiete nordwärts. Betroffen war unter anderem die Stadt Xinxiang, die von der Außenwelt abgeschnitten wurde, als der Fluss Wei über seine Ufer trat.

Auf TV-Aufnahmen war zu sehen, wie Rettungskräfte hunderte Einwohnern über behelfsmäßige Brücken aus der Stadt retteten. "Derzeit sind fast 9.000 Menschen in Sicherheit gebracht worden", teilte der staatliche Sender CCTV mit. 19.000 weitere Menschen warteten demnach noch auf ihre Evakuierung.

"Dörfer von den Fluten plattgewalzt"

Liang Long, ein Angestellter in einem Hotel in einer Nachbarstadt von Xinxiang, sagte der Nachrichtenagentur AFP, dass seit Donnerstagnachmittag und die ganze Nacht hindurch hunderte Menschen auf der Suche nach Zuflucht angekommen seien: "Ihre Dörfer wurden von den Fluten plattgewalzt und es ist nichts mehr übrig."