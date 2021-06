Wetterdienst: Starkregen und Stürme in Südbayern

Es sind keine idealen Voraussetzungen fürs Public Viewing des heutigen Fußballspiels der deutschen Nationalmannschaft: In Teilen Südbayerns müssen sich die Menschen weiterhin auf Gewitter, Stürme, Hagel und Starkregen einstellen.

Von Südwesten her zögen von Dienstagnachmittag bis in die Nacht zum Mittwoch weitere Unwetter über die Südhälfte des Freistaats, teilte der Deutsche Wetterdienst am Vormittag in München mit. Im Alpenvorland drohten Hagelschauer mit Körnern bis zu fünf Zentimetern Durchmesser und Orkanböen bis zu 120 Stundenkilometern. In der Nacht zum Mittwoch würden die Gewitter langsam nach Nordosten abziehen, sagen die Meteorologen voraus.