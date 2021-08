Unwetter im Salzburger Land: Dauereinsatz für die Feuerwehr

Eine Gewitterfront mit Starkregen hat in der Nacht von Montag auf Dienstag im Salzburger Land zahlreiche Häuser, Straßen und Bahnstrecken beschädigt. Mehr als 400 Feuerwehrleute waren alleine im Pinzgau und im Pongau im Einsatz, wie am Dienstag der Landesfeuerwehrverband berichtete.

"Millionenschäden" in Hallein

In Hallein und in Mittersill im Pinzgau, beides südlich von Salzburg, wurde der Zivilschutzalarm ausgelöst. In die Altstadt von Hallein strömte das Hochwasser, nachdem sich ein Bach in einem reißenden Fluss verwandelt hatte. Rettungskräfte und Soldaten des Bundesheeres waren im Einsatz. Der Bürgermeister von Hallein, Alexander Stangassinger, sprach im ORF von "Millionenschäden".

Straßen und Bahnstrecken gesperrt

Das Gasteinertal war durch einen Erdrutsch auf die Zufahrtsstraße zeitweise abgeschnitten. Auf der Tauern-Bahnstrecke bei Zell am See wurde ein Gleis unterspült. Die Verbindung zwischen Schwarzach-St. Veit und Bad Hofgastein war zunächst unterbrochen. Neben dem Beseitigen der Straßen- und Bahnschäden mussten die Feuerwehrleute vor allem überflutete Keller auspumpen.