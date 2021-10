Heuer große Schäden in Bayern durch Naturkatastrophen

Vollgelaufene Keller, Schlammlawinen, ganze Wohnungen in Trümmern, dazu überschwemmte Felder und Äcker, zerstörte Ernten. Nach Schätzungen des Bayerischen Finanzministeriums liegt Oberbayern bei der Schadensbilanz mit rund 158 Millionen Euro auf Platz eins.

Oberbayern verzeichnet am meisten Schäden

Besonders betroffen: das Alpenvorland und das Berchtesgadener Land. Hier wurde der Katastrophenalarm ausgerufen – besonders heftig wüteten die Unwetter in Berchtesgaden, Bischofswiesen, Markt Schellenberg und in der Ramsau. Bis heute haben die Menschen dort über 607.000 Euro Soforthilfe beantragt.

Nach Aussagen der Gemeinde Bischofswiesen waren 150 Haushalte betroffen, bei drei Haushalten waren Öltanks kaputtgegangen und ausgelaufen. In Bischofswiesen beläuft sich der Schaden auf 8,5 Millionen. Die Bürger konnten die erste Zeit mit Spendengeldern überbrücken. Jetzt bekommen sie Mittel über ein Sonderhilfsprogramm vom Staat.

Platz zwei in der Schadensbilanz: Oberfranken mit 67 Millionen, dann folgen Mittelfranken mit 38 Millionen und Schwaben mit 18 Millionen. Am wenigsten Schäden hatte Unterfranken mit gut zehn Millionen zu verzeichnen.

Immer teurer: Preisanstieg bei Rückversicherern befürchtet

Auf 33 Milliarden Euro schätzt der Münchner Rückversicherungskonzern Munich Re die Summe für Deutschland. Versichert war davon aber nur ein kleiner Teil. Denn viele Betroffenen hatten keine Versicherungen über Unwetter-Schäden abgeschlossen.

Der Klimawandel ist auch bei uns angekommen und bringt auch gesundheitliche Gefahren mit sich, wie Wissenschaftler seit Jahrzehnten warnen.

Lancet-Studie: Klimawandel größte Gefahr für Gesundheit

Hitzetote, Lungenerkrankungen, Erschöpfung - die gesundheitlichen Auswirkungen des Klimawandels nehmen unvermindert zu, so die aktuelle Lancet-Studie. Das gilt auch für Deutschland. Nur wenige Länder entwickelten dagegen Schutzstrategien, so die Experten. Die Zahlen in "The Lancet Countdown on Health and ClimateChange 2021" sprechen eine deutliche Sprache – die Studie hat den Untertitel "Stufe rot für eine gesunde Zukunft".

Auch in der Bundesrepublik würden die hitzebedingten Todesfälle steigen, es gebe eine Zunahme von Zoonosen. Immer mehr Menschen klagen auch über Allergien, Erschöpfung oder Schlafmangel aufgrund von zu hohen Temperaturen, so Christian Schulz, Geschäftsführer der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit e.V.

WHO: Aufruf zu einem "Grünen Aufschwung"

Klimafreundliche Energien, der Umbau des Arbeitsmarkts, die Umstellung im Gesundheitswesen, das kostet Geld. Im Hinblick auf den kommenden Klimagipfel in Glasgow am 31. Oktober empfiehlt die WHO den wirtschaftlichen Aufschwung nach der Covid-19 Pandemie klimafreundlich zu gestalten. Wird die Förderung fossiler Brennstoffe hingegen weiterhin so subventioniert wie bisher, sei das im Pariser Abkommen festgelegte Ziel einer maximalen Erderwärmung von 1,5 Grad nicht mehr zu erreichen.