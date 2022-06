Hochwasser und Erdrutsche: Zivilschutzalarm im Süden Österreichs

Polizeihubschrauber unterstützt Feuerwehr bei Lageeinschätzung

Wie die österreichische Nachrichtenagentur APA berichtete, versuchte die Feuerwehr mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers herauszubekommen, wie viele Menschen wegen der Unwetterfolgen in ihren Häusern festsaßen. Nach ORF-Angaben wurden Eingeschlossene auch per Hubschrauber gerettet. Auch die Armee wurde laut APA zur Unterstützung angefordert. Gerhard Hohenwarter von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) sagte der APA, in Arriach und anderen Orten in der Region habe es "in nur wenigen Stunden so viel geregnet wie in einem durchschnittlichen gesamten Juni."

Zahlreiche Unwetter-Einsätze seit Dienstagabend

Bereits am Dienstagabend hatte ein Sturm mit Orkanböen in Kärnten Bäume umgerissen, Stromleitungen gekappt und Dächer abgedeckt. Auch aus Oberösterreich wurden rund 100 sturmbedingte Feuerwehreinsätze gemeldet. Laut APA ging es dabei vor allem um Überflutungen von Kellern. Es habe aber auch Verkehrsunfälle und von Bäumen blockierte Straßen sowie Blitzschläge an Wohnhäusern und landwirtschaftlichen Gebäuden gegeben.