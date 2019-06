16.06.2019, 09:26 Uhr

Unwetter: Deutsche in Frankreich von Baum erschlagen

Bei einem Unwetter im Osten Frankreichs und der Schweiz sind am Samstag zwei Menschen ums Leben bekommen. Eine Deutsche wurde in den französischen Alpen von einem Baum erschlagen. Im Genfer See ertrank eine Frau, nachdem ihr Boot gekentert war.