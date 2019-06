Unverpackt plastikfrei einkaufen liegt im Trend

Verpackungsfreie Supermärkte liegen im Trend - denn immer mehr Menschen möchten so weit wie möglich auf Einwegverpackungen aus Plastik verzichten. Immer mehr Läden und Märkte bieten deshalb nun ihre Waren offen an, so dass sich die Kunden die benötigte Menge abfüllen können.

Verpackungsfrei einkaufen: Ein Beispiel aus Regensburg

Jasmin Simmel betreibt in der Regensburger Altstadt das "Füllgut". Ein Unverpackt-Laden, in dem sich Kunden fast komplett versorgen können. Egal ob Nudeln, Müsli, Nüsse und Getreide, das vor Ort gemahlen wird: Die Kunden füllen sich ihre Produkte in mitgebrachte Schüsseln ab. Flüssige Lebensmittel werden in wiederverwendbaren Gläsern angeboten. Abgerechnet wird nach Gewicht. Damit sie ihren eigenen Laden verwirklichen konnte, startete Simmel ein Crowdfunding-Projekt im Internet. In vier Wochen brachte sie 30.000 Euro zusammen.

Die Unterstützer sind jetzt größtenteils Kunden des Ladens. Sie schätzen das plastiklose Einkaufen. Doch um Plastikmüll zu vermeiden, ist Jasmin Simmel nicht nur wichtig, dass die Kunden keine Plastikverpackungen mit nach Hause nehmen, auch die Rohware sollte ohne Plastikverpackung auskommen.

Ware wird meist in großen Papiersäcken angeliefert

Für dieses Ziel arbeitet Simmel mit einem Großhändler zusammen, der sich auf Unverpackt-Läden spezialisiert hat. Die meisten Produkte bekommt sie von ihm in großen Papiersäcken. Aber nicht bei allen Produkten ist das möglich.

"Cashewnüsse und Pistazien sind zum Beispiel sehr ölhaltig. Die bekommen wir in Kunststoffsäcken, aber auch hier immer im Großgebinde. Ansonsten haben wir fast keine Lebensmittel mehr in Plastik." Jasmin Simmel