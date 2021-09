Untreue-Prozess: VW-Manager freigesprochen

Im Untreue-Prozess um die jahrelange Genehmigung hoher Gehälter für leitende Betriebsräte bei Volkswagen hat das Landgericht Braunschweig die vier angeklagten Personalmanager freigesprochen. Die zuständige Kammer urteilte, ihnen sei kein vorsätzliches Verhalten nachzuweisen. Sie folgte damit nicht der Linie der Staatsanwaltschaft, die in ihrem Plädoyer Bewährungsstrafen und Geldauflagen für die Führungskräfte gefordert hatte.

Viele Kritikpunkte - kein strafrechtlich relevantes Verhalten

Im Untreue-Prozess - nicht mit dem zeitgleich laufenden Prozess um VW-Betrugssoftware zu verwechseln - ging um die Frage, ob drei ehemalige und ein noch heute amtierender Manager zwischen 2011 und 2016 unangemessen hohe Bezüge für besonders einflussreiche Mitglieder der VW-Belegschaftsvertretung freigegeben hatten.

Juristisch gesehen lautete der Vorwurf der Ankläger auf Untreue. Ein Teil des Gewinns sei durch die überzogenen Gehälter vermindert worden, wodurch VW auch weniger Steuern gezahlt habe. Für Kritiker des Konzerns stand zudem der Verdacht im Raum, die Führung könnte versucht haben, sich die Gewogenheit des Betriebsrates über finanzielle Zuwendungen vor schwierigen Entscheidungen zu sichern.

Keine eindeutigen Vorgaben?

Unter den nun freigesprochenen Angeklagten waren auch die Ex-Konzernpersonalchefs Horst Neumann und Karlheinz Blessing. In der Hauptverhandlung war es auch um die Bezüge des Ex-Chefs der Belegschaftsvertretung, Bernd Osterloh, gegangen, der in bonusstarken Jahren auf Gesamtvergütungen von bis zu einer Dreiviertelmillion Euro kam. Strittig war vor allem, ob es überhaupt verbindliche und hinreichend präzise Regelungen zur Gehaltsbestimmung bei Belegschaftsvertretern gibt. Als Zeuge im Prozess betonte Osterloh: "Ich war an keiner Entgeltfindung, die meine Person betrifft, beteiligt."

Maßgeblich ist stets eine Abwägung, auf welcher Karrierestufe die jeweilige Person heute stünde, wenn er oder sie sich stattdessen für eine Position im Management entschieden hätte. Das geltende Betriebsverfassungsgesetz enthält nach Auffassung auch mancher Arbeitsrechtsexperten keine eindeutigen Vorgaben zu entsprechenden Vergütungskorridoren oder dazu, welche beruflichen Vergleichsgruppen bei der Einstufung eines leitenden Betriebsrates heranzuziehen sind.